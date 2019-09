Pesäpallo liikuttaa Lempäälässä jo sataa harrastajaa: ”Meillä on koko kesän ollut ongelma, onneksi positiivinen sellainen”

Pesiskesä paketoitiin lauantaina Hakkarin hiekkakentällä, kun LeKin pesäpallojaosto järjesti neljän joukkueen Soositurnauksen. Turnaus oli ensimmäinen laatuaan, ja useamman vuosikymmenen jälkeen Lempäälässä pelattiin kunnon pesisturnaus.

Pesäpallo liikuttaa Lempäälässä jo kaikkiaan noin sataa harrastajaa, laskeskelivat LeKin pesisksen puuhanaiset Eevi Paavola ja Suvi Skaffari. Uudella jaostolla on ensimmäinen kesä takana, ja suunta harrastajamäärissä on vahvasti nousussa.

– LeKin aikuisten vuoroilla höntsyssä ja joukkueryhmässä käy noin 40–50 pelaajaa. Lisäksi Jyryn Löyjättärissä harrastajia on noin 40. Siihen lisäksi parikymmentä pesiskoululaista, kaksikko ynnää.

LeKin joukkue pelasi kesän Harrastesarjaa. Turnauksessa mukana olleet Kangasalan, Valkeakosken ja Viialan joukkueet pelasivat samaa sarjaa, mutta kesän päätös oli oma tapahtumansa. Turnauksen voittajaksi itsensä pelasi Valkeakosken Koskin Pesis. LeKi oli toinen häviämällä vain koskilaisille. Kangasalan Kisse oli kolmas ja Viialan Viri neljäs.

– Meillä oli alkukesästä positiivinen ongelma, kun pelaajia oli maanantain höntsyissä niin paljon. Ja se on jatkunut läpi kesän, 20–30 pelaajaa on lähes joka kerta ollut, Paavola iloitsee.

Samalla kun pesäpalloväki on saanut taakseen kasvavan harrastajamäärän, myös vetovoima kunnan puoleen on kasvanut. Hiekkakenttästä on pidetty hyvää huolta, ja myös tarvittavista uudistuksista on jo puhuttu.

– Takarajalle olisi tarkoitus saada jonkinmoinen aita. Se auttaisi läpikulussa, nyt pelivuoroilla jonkin verran on kentän läpi tapahtuvaa liikennettä. Samoin kangasalusta syöttöpaikan kohdalle olisi iso parannus. Täytyy kiittää kenttähenkilökuntaa, tänä vuonna hiekka on ollut viime vuotta paremmassa kunnossa, joukkueenjohtajan roolissa peliä ohjaava Anita Mutila kertoo.

