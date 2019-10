Syys-lokakuussa vietettävät keskiaikahenkiset Birgitta-viikot päättyvät perinteiseen tapaan lauantaina 5. lokakuuta Pyhän Birgitan kirkon ja Taitokeskus Lempäälän ympäristössä järjestettäviin Birgitan markkinoihin. Markkinat ajoittuvat – kuten keskiajallakin – mahdollisimman lähelle Birgitan päivää.

Markkinayleisöä kutsutaan mukaan Kanttorinpuistosta klo 9.30 lähtevään kulkueeseen. Kulkueeseen toivotaan mukaan keskiaikapukuisia ja heitä, jotka ovat aikanaan valmistaneet keskiaikaviirejä. Mukana kulkueessa on myös käsityökoulu Näpsän opiskelijoita, jotka ovat tehneet omia versioitaan keskiaikapuvuista. Puku ei kuitenkaan ole edellytys mukaantulolle.

Kulkueen saavuttua kirkkotorille klo 10 kuullaan sivistyslautakunnan puheenjohtajan Pauliina Österbergin avaussanat ja nähdään Hakkarin yläkoulun ilmaisutaidon ryhmän esitys ”Neuwokilpailu kyläläisten valistuxexi”.

Markkinoilla on yli 50 myyjää. Monipuolista ruoka- ja tuotemyyntiä on kirkkotorilla (Kirkkopolku 1) ja Taitokeskus Lempäälän tiloissa (Vanha asema, Asematie 6) ja lähettyvillä. Myytävänä on satokauden tuotteita sekä monenmoista käsintehtyä hopeakoruista huovutettuihin vaatteisiin, saippuoista keramiikkaan. Torilla voi tavata markkinavieraita keskiaikapuvuissa ja kiertävän mystikon. Perheen aivan pienimmät pääsevät pyörähtämään keskiaikakarusellin korikyydissä (painoraja 25 kg).

Klo 11.30 nähdään toinen näytelmä, ”Aikatörmäys”, jossa tämän päivän lempääläisnuoret kohtaavat 1500-luvun samanikäisiä. Kello 12 alkaa konserttituokio Pyhän Birgitan kirkossa, jonka jälkeen kanttori Kaisa Naukkarinen kertoo kirkon historiasta. Taitokeskuksen työpajoissa voi tehdä pikanukkeja ja opetella pirtanauhan tekoa. Taitokeskuksessa on myös Kaja Selterin neulenäyttely ”Olet mitä syöt”.

Kuokantalon ruoka-annosmyynti on tällä kertaa Toivontorin edustalla kirkkotorin alapuolella. Seurakuntatalon seinustan kahvila tarjoaa kahvin lisäksi munkkeja ja karjalanpiirakoita, Olkkarissa tehdään vohveleita ja Mamman keittiöstä voi ostaa savuporosoppaa. Myös lähellä olevat Kierrätyspuoti ja Toivontori ovat avoinna.

Tapahtuma-alueille on vapaa pääsy. Mikäli tulet autolla, huomaathan, että ns. kunnantalojen parkki rautatien varrella on varhaisaamusta saakka markkinamyyjien käytössä. Huomaathan myös, että kirkkotorin pitää olla tapahtumapäivänä tyhjä kello 7 alkaen. Alueilla on tilapäiset pysäköintikieltomerkit.

Markkinajärjestäjinä ovat Lempäälän kunta ja seurakunta sekä Taitokeskus Lempäälä. Birgitta-viikkojen tapahtumakokonaisuudesta vastaa Birgitta-työryhmä, johon kuuluu myös Pirkan opisto ja keskiaikaharrastajia.