Lempääläinen 27-vuotias Miika Korkatti on ravintolataikuuden Suomen mestari. Mestaruus on Korkatille jo toinen, sillä hän vei voiton ensimmäisen kerran vuonna 2017. Viime vuonna hän sijoittui toiseksi. Korkatti on esittänyt taikuutta vuodesta 2013 lähtien.

Ravintolataikuuden SM-kilpailut käytiin Helsingissä ravintola Nyyrikissä keskiviikkona 2. lokakuuta.

Taikurit ottivat mittaa toisistaan esittämällä kiertelevää lähitaikuutta. Voittajan valitsi pääasiassa maallikoista muodostuva 25-henkinen tuomaristo antamalla pisteitä neljästä kymmeneen.

Korkatin esitys sisälsi yksinomaan mentalismia, mikä ei ole tyypillistä ohjelmaa ravintolataikuuden SM-kisoissa.

– Korkatin ohjelma yhdisti eläväistä ja mukaansatempaavaa esiintymistä sekä vahvaa ajatustenluentaa. Katsojat antautuivat hämmästymiselle. Tätä lähitaikuus on parhaimmillaan!, Suomen taikurit ry ihastelee.

Kilpailua on järjestänyt Suomen taikurit ry vuodesta 1998.

Lue myös: