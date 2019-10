Lempäälän kunnan tuloveroprosentti aiotaan säilyttää ensi vuonna 20,50:ssä.

Kunnanhallitus esittää ensi viikolla kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, ettei tuloveroprosenttiin tulisi korotusta vuodelle 2020. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ensi vuonna tämän vuoden luvuissa.

Kunnan tuloveron kertymäarvio on 91,2 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuloarvio on 5,7 miljoonaa ja arvioitu osuus yhteisöveron tuotosta on 4,4 miljoonaa.

Esitys Lempäälän veroprosenteiksi vuonna 2020:

Tuloveroprosentti 20,5

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95.

Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,45

Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00.

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00.

Yleishyödyllinen yhteisö 0.