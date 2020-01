Lempääläinen jääkiekkoilija Joona Luoto jatkaa pelejään ALH-sarjassa Manitoba Moosen joukkueessa. Luoto pelasi syksyllä pitkän jakson NHL:ssä Winnipeg Jetsin joukkueessa. Jets kertoi torstaina siirtäneensä Luodon AHL-joukkueeseensa.

Luoto pelasi alkukaudesta 16 peliä Jetsin paidassa. Tehopisteitä ei vielä tullut, jäähyminuutteja puolestaan tuli kaksi.

Luoto aloitti kautensa juurikin AHL-joukkue Moosessa, jossa ehti pelata yhdeksän peliä ja kerätä kolme syöttöä. Nyt Luoto palaa AHL-pelien pariin.

Siirto NHL:ään tuli 7. marraskuuta, joten Luoto ehti pelata lähes kaksi kuukautta maailman kovimmassa kiekkoliigassa. Luoto kutsuttiin ylös, kun Jetsillä oli useampia loukkaantumisia. Loppuvuodesta Luoto ehti istua useamman pelin peräkkäin katsomossa, kun Jetsin pelaajia palasi pelikuntoon ja joukkue nosti muutaman uuden pelaajan farmijoukkueestaan mukaan, eikä Luoto mahtunut kokoonpanoon. Nyt Jets päätti, että Luodolle on paras saada taas peliaikaa farmisarjan puolella.

#NHLJets have reassigned Joona Luoto to the @ManitobaMoose.

DETAILS: https://t.co/tTnp0sTQn0

— Winnipeg Jets (@NHLJets) January 2, 2020