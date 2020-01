Jatkuva tilaus on edullisin tilausvaihtoehto

Jatkuva täystilaus on aina edullisin tapa nauttia Lempäälän-Vesilahden Sanomista sekä printtinä että diginä vuoden jokaisena päivänä. Jos tahdot luea lehteä vain diginä, jatkuva digitilaus on paras tilausvaihtoehto.

Uutta sisältöä verkossa joka päivä

Lvs.fi:ssä julkaistaan päivittäin uutisia ja tarinoita paikallisista ihmisistä, ilmiöistä ja tapahtumista. Tilaajana saat aina ensin ja enemmän myös verkossa. Tunnukset saat osoitteesta lvs.fi/tunnukset. Muista kirjautua sisään!

Paperilehti kotiin kannettuna täystilaajille

Täystilaajat saavat joka viikko kotiinsa kiintoisan, journalistien ammattitaidolla kootun lukupaketin.

Uusi uutissovellus

LVS:n uutissovellus uudistuu täysin alkuvuonna 2020. Kerromme uudesta sovelluksesta pian lisää, pysy kuulolla!

Uusi näköislehti ja laajempi arkisto

Lvs:n näköislehtipalvelu uudistui täysin vuodenvaihteessa. Samalla arkistomme laajeni, ja nyt voit lukea lehtiä vuoden 2011 alusta alkaen. Uuden näköislehden löydät osoitteesta lvs.fi/nakoislehti.

Omat digitunnukset koko perheelle

Voit jakaa tilauksesi perheenjäsenillesi ilmaiseksi, jolloin hekin pääsevät omilla tunnuksillaan käsiksi kaikkiin LVS:n digisisältöihin.

Tilaajana olet mukana 4 hengen kylpyläloman arvonnassa!

Arvomme 500 euron arvoisen kylpylälahjakortin täys- ja digitilaajiemme kesken! Palkinto arvotaan 28.2.2020. (Säännöt lvs.fi/arvonta.)

Tilaajana kaikki tämä on sinun:

Lvs.fi :n jatkuvasti päivittyvä uutisvirta ja kaikki tilaajille suunnatut digisisällöt

:n jatkuvasti päivittyvä uutisvirta ja kaikki tilaajille suunnatut digisisällöt LVS:n uusi uutissovellus (julkaistaan alkuvuonna 2020)



(julkaistaan alkuvuonna 2020) Näköislehti aina tiistaisin klo 20 – siis jo ennen paperilehteä

aina tiistaisin klo 20 – siis jo ennen paperilehteä Paperilehti kotiin kannettuna joka keskiviikko täystilaajille

Tulossa vuonna 2020: Kiinnostavia teemasisältöjä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa

Kaupunkilehti Hali

Autot ja liikenne

Kylät ja korttelit

Kesälehti

Harrastukset

Rakentaminen ja sisustaminen

Joululehti

