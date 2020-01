2010-lukua voisi kuvata ajaksi, jolloin pinnalle nousivat riidanhaluiset, hyökkäävät ja eripuraiset ihmiset. Some-hyökkäyksissä purettiin ivaa, vihaa ja raivoa.

Valehtelusta tuli 2010-luvulla somessa arkipäivää. Tuskinpa kukaan kannattajia lukuun ottamatta ottaa tosissaan presidentti Donald Trumpin twitter-viestejä. Mitä isot edellä; Suomessa on valitettavasti otettu Trumpista mallia ja ryhdytty sepustelemaan valheita pikaviestimiin, esimerkkinä vaikkapa helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein, joka kertoi Twitterissä joutuneensa työssään taksinkuljettajana rasististen solvausten kohteeksi. Se oli valhe.

Samanlaiseksi meni meno 2010-luvulla paikallisesti. Niin Lempäälässä kuin Vesilahdessa leimataan, haukutaan ja ivataan ihmisiä Facebook-palstoilla.

Verkkoguru Jason Lanie antaa 10 syytä, miksi jokaisen kannattaa tuhota oma sometilinsä nyt. Tässä niistä muutama: some tekee sinusta kusipään, some turmelee totuuden, some vie sanoiltasi merkityksen, some tappaa empatiakykysi ja some tekee politiikasta mahdotonta.

Sehän on selvä, ettei tällainen meno voi jatkua. Sen sijaan, että asioita revitään ja räävitään somessa, pitää päästä aitoon ja rakentavaan keskusteluun. Merkkejä on jo ilmassa, sillä maailmalle ja nyt myös Suomeen on perustettu vapaamuotoisia järjestöjä, jotka vastustavat some-valheita.

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan 2020 kannattaa opetella yksi uusi trendi: ole mukava. Asiantuntija uskoo, että mukavuuden nousu on vain hyvä asia, ihmiskunnalle jopa kohtalonkysymys.

Kun ympärillä on mukavia ihmisiä tai olosuhteet ovat heidän ansiostaan mukavat, kasvaa rohkeus esittää ongelmiin uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Lanien termiä käyttäen jokainen voi osaltaan ratkaista onko kusipää vai mukava. Moni on varmasti itsekin kokenut, että kumpien ihmisten seurassa asiat etenevät ja päivästä jää hyvä mieli.