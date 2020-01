Kyselytulos: Meno koetaan villimmäksi kuin ennen

LVS:n viimeviikkoiseen kyselyyn vastanneet ovat huolissaan turvattomuuden lisääntymisestä kotikunnassaan.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 henkilöä, ja heistä valtaosa, 42 (78 %), oli sitä mieltä, että meno on villimpää kuin aiemmin. Viisi vastaajaa (9 %) koki, että rikoksia on tehty ennenkin, ja että meno on pysynyt samana. Neljä vastaajaa (7 %) piti kotikuntaansa rauhan tyyssijana, idyllinä. Kolme henkilöä (6 %) ilmoitti ryhtyneensä pitämään ulko-ovea lukossa.

