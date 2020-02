15-vuotias lempääläinen leivontaharrastaja Samuli Ainasvuori aloittaa uuden palstan, jossa hän jakaa reseptejä ja leivontaohjeita Halin lukijoille. Ensimmäinen resepti on kuohkea cookies & creme -kakku, johon tulee muun muassa Oreo-täytekeksejä ja italialaisittain valmistettua marenkia.

– Olen aina pitänyt Oreo-kekseistä, siksi kehittelin niiden pohjalta reseptin, jonka toimivuus on jo testattu äitini syntymäpäiväkakussa.

– Pidin reseptiä helppona sitä laatiessani, mutta sitten äitini lukaisi reseptin ja hän kyseenalaisti helppouden. Havahduin, että tosiaan, kaikkihan eivät koe samoin kuin minä.

– Mutta kun pysyy rauhallisena ja seuraa reseptiä, kakunteossa onnistuu varmasti, hän vakuuttaa.

Samuli Ainasvuori on jo kokenut leipoja. Hän valmistaa kakkuja tilauksesta joka viikko ja julkaisee niistä kuvia Instagramissa nimellä Kakkukunkku. Ainasvuori osallistui viime vuonna Koko Suomi leipoo -tv-ohjelmaan kaikkien aikojen nuorimpana kisaajana.

Harjoitus on kasvattanut Ainasvuoren itsevarmuutta leipojana, mutta mitä hän sanoo aloittelijoille tai niille, joiden päällimmäiset leivontamuistot ovat juoksettuneita taikinoita ja keskeltä kuopalle painuneita, sisältä raakoja ja päältä palaneita känttyjä.

– Virheitä sattuu, ja niitä voi aina yrittää korjata. Kerran minun piti tehdä kakkuun mirror glaze -kuorrute eli peilikiille. Kuorrute oli kuitenkin jähmeää, enkä saanut sitä valumaan kakun reunoilta. Pinta näytti hirveältä, mutta sain idean sulattaa pintaa hieman. Otin ruoanlaitossa käytettävän kaasupolttimen ja palettiveitsen, joilla sain tasoitettua pinnasta kivannäköisen. Reunoille pursotin vielä kermaa, eikä kukaan huomannut mitään.

– Joskus omiin töihin suhtautuu liiankin kriittisesti. Vaikka kuorrute ei onnistuisi, seiso ylpeänä kakkusi vierellä, ja yleensä kukaan ei huomaa mitään. Täytyy muistaa sekin, että leivonnassa käsityön jälki saa näkyä, Ainasvuori muistuttaa.

Ja vaikka kakku ei ensimmäisellä kerralla onnistuisi, niin tietääpähän välttää sudenkuoppia seuraavan kanssa.

– Eikä maailma epäonnistuneeseen kakkuun kaadu, myöhemmin tai vaikka heti perään voi yrittää uudestaan.

Kokeilla ainakin kannattaa, sillä Ainasvuoren mielestä leivonta parhaimmillaan antaa onnistumisen tunteita. Leipomalla voi myös toteuttaa itseään.

– Kun kakku onnistuu hyvin, on fiilis makea. Leipoessa löytää aina uutta opittavaa ja kokeiltavaa, uusia reseptejä ja tekniikoita, Samuli Ainasvuori sanoo.

– On kiva myös nähdä ilo perheenjäsenten kasvoilla, kun heille tekee jotain hyvää. Joka puoli leivontaharrastuksessa on hyvä.

Cookies & creme -kakku (10 hlö)

Resepti: Samuli Ainasvuori

Instagram @kakkukunkku

Raaka-aineet:

Pohja:

2,5 dl vehnäjauhoa

2,5 dl sokeria

¾ dl kaakaojauhetta

¾ tl ruokasoodaa

1 tl leivinjauhetta

½ tl suolaa

½ tl pikakahvijauhetta

1 dl maitoa

¼ dl maustamatonta jogurttia

1 dl rypsiöljyä

1 kananmuna

2 tl vaniljasokeria

1,25 dl kiehuvaa vettä

Täyte:

450 g voita

290 g sokeria

1,25 dl vettä

8 kpl kananmunan valkuaisia

3 tl vaniljasokeria

1 pkt (154 g) Oreo-keksejä

Koristelu:

100 g tummasuklaata

1 dl kuohukermaa

mansikoita

Ohje:

Sekoita yhteen kuivat aineet; jauho, sokeri, kaakao, leivinjauhe, ruokasooda, suola, kahvi ja vaniljasokeri.

Lisää maito, jogurtti, munat ja öljy kuivien aineiden joukkoon ja sekoita tasaiseksi sähkövatkaimella. Lisää lopuksi kiehuva vesi.

Kaada taikina 15 cm halkaisijaltaan olevaan vuokaan ja paista 175 astetta noin 30 min.

Kuorrutetta varten vaahdota valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Laita sokeri ja vesi kattilaan ja keitä seos 117-asteiseksi sekoittamatta.

Kaada kuuma sokeriliemi vaahdotettujen valkuaisten joukkoon ohuena nauhana koko ajan vatkaten. Anna vaahtoutua, kunnes seos on huoneenlämpöistä. Vaahto on silloin kuohkeaa ja kiiltävää.

Lisää huoneenlämpöinen voi pieninä paloina vaahdon joukkoon koko ajan vatkaten. Kun kaikki voi on lisätty, anna kreemin vaahtoutua, kunnes se on kuohkeaa ja pitää muotonsa. Tässä vaiheessa moni voi menettää malttinsa, mutta jos kreemi on vetelän näköistä, pitää vain jatkaa vatkaamista, niin hyvä tulee.

Lisää lopuksi kreemiin vaniljasokeri.

Erottele puolista Oreo-kekseistä täyte ja keksit erikseen. Hienonna keksit muruksi.

Sekoita muru puolen kreemin joukkoon.

Hienonna loput Oreoista täytteineen vähän karkeammaksi ja sekoita toiseen puoleen kreemistä.

Leikkaa kakkupohja kolmeen tai neljään osaan.

Kostuta pohjaa vähän kahvilla, pullasutia apuna käyttäen. (Huomaa, että kakkupohja on jo valmiiksi mehevä.)

Täytä joka kerros karkeammalla Oreo-murulla höystetyllä kreemillä.

Kuorruta kakku ohuelti hienomuruisella kreemillä ja laita jääkaappiin, kunnes kakun pintaan voi koskea ilman, että mitään tarttuu sormenpäähän.

Kuorruta samalla kreemillä kakku paksummin ja laita taas jääkaappiin.

Laita kerma ja suklaa pilkottuna mikronkestävään kulhoon ja sulata puolella teholla 30 sekuntin jaksoissa, kunnes kerma ja suklaa ovat sulaneet yhteen.

Laita suklaa-kerma, eli suklaaganache, pursotinpussiin ja anna sen vähän jäähtyä.

Varmista,että kakku on jähmeä ja jääkaappikylmä.

Valuta pursotinpussilla varovasti suklaaganachea kakun reunoja pitkin ja lopuksi pursota loppu (tai tarpeen mukaan) ganache kakun päälle ja levitä se tasaisesti. Laita kakku taas jääkaappiin.

Laita pursotinpussiin tähtitylla ja täytä pussi samalla kreemillä kuin kuorruttaessa.

Pursota kakun päälle kuvanmukaiset “tötteröt”ja laita joka toisen tötterön päälle puolikas mansikka.

Millainen leipoja olet, Samuli Ainasvuori?

– Minulla on joskus tosi sotkuinen keittiö. Isojen tilaustöiden kanssa voi olla kiire ja niitä varten tarvitsee paljon tilaa. Pienempien tilaustöiden kanssa keittiö pysyy siistinä.

– Olen innokas. Tuntuu, etten ikinä kyllästy leipomiseen.

– Olen leipuri, joka tahtoo, että kaikkien olisi kiva olla. Nautin leivonnasta, mutta haluan, että myös leipomuksiani syövät nauttivat.

– Olen kokeilunhaluinen. Haluan kokeilla tehdä leivoksia, joita ei ole nähty ja viedä perinteisiä leivonnaisia eteenpäin. Tein eräs vuosi esimerkiksi laskiaispullakakun ja cake pops -runebergintorttuja.

Faktaa:

Samuli Ainasvuori on 15-vuotias lempääläinen leivontaharrastaja. Hän valmistaa kakkuja tilauksesta ja julkaisee kuvia leipomuksistaan Instagramissa nimellä Kakkukunkku.

Ainasvuori oli mukana syksyllä esitetyn Koko Suomi leipoo -tv-ohjelman viidennellä kaudella, jossa 12 leipuria otti toisistaan mittaa niin teknistä taitoa kuin luovuutta vaatineissa leivontatehtävissä.

Lue lisää: