Tampereen kaupunkiseudun ja UKK-instituutin Seutuliike-ohjelmassa laskettiin, että liikkumattomuuden hinta Lempäälän veronmaksajille on noin 16,7 miljoonaa euroa. Uinti on tehokas liikuntamuoto, joten sitä on tärkeä tukea kaikissa ikäryhmissä. Koululaisia kuljetetaan nykyisin jopa Kangasalle saakka uimaopetukseen, mutta elintärkeää uimaopetusta tulee olla saatavilla myös omassa kunnassa siinä missä ikäihmisten kuntouintiakin.

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti juuri vuosikymmeniä odotetun uimahallihankkeen käynnistämisestä yhdessä Ideaparkin kanssa. Perustettu kiinteistöyhtiö ryhtyy nyt selvittämään saadaanko uimahalli-kylpylään pitkäjänteistä ja taloudellisesti vakavaraista operaattoria vastaamaan käytännön toiminnasta. Valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota pitkän tähtäimen kannattavuuteen, jotta uimahalli-kylpylän taloudellisesti kestävä toiminta olisi varmistettu pitkälle tulevaisuuteen. Ellei sopivaa kumppania löydetä, tulee hankkeesta toistaiseksi luopua.

Päättäjien täytyy olla hyvin tarkkana millaisin taloudellisin reunaehdoin uimahalli-kylpylän käytännön toteutusta edistetään resursseiltaan hyvin tiukassa kuntataloudessa. Lempäälään halutaan kyllä uimahalli, mutta sitä ei voida toteuttaa mihin hintaan tahansa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut maltilliseen menokasvuun, jonka raameihin uimahalli-kylpylä ei täysin mahdu. Vaakakupissa on kuitenkin tärkeä ja kauaskantoinen investointi kuntalaisten hyvinvointiin.

Ideapark on maan suurin kauppakeskus ja matkailukohde, jonne tullaan jopa satojen kilometrien päästä. Uimahalli-kylpylä ja kauppakeskus ravintoloineen tukevat toisiaan, puhumattakaan alueelle mahdollisesti tulevasta hotellista. Tämä yhdistelmä tukee vahvasti myös Lempäälään suuntautuvaa matkailua ja siten työllisyyttä ja eurojen jäämistä alueelle. Optimitilanteessa kuntalaiset saavat uimahalli-kylpylän, turistit saavat uuden matkailukohteen ja Lempäälä saa yrittäjyyttä, turisteja ja veroeuroja. Puhumattakaan liikunnan aiheuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon säästöistä.

Jocka Träskbäck

Kokoomuksen valtuustoryhmän pj.