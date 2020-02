Verkkouutisointi pitää riman korkealla – ”Paikallislehti on samalla linjalla kuin BBC”

Verkkoon uutisia julkaistaan tuoreeltaan ja digitaalista sisältöä voi lukea missä tahansa. Mikko Peltoniemi Akaan Seudusta kertoo digitaalisuuden muuttaneen toimittajankin työtä. Verkossa lukijoille annetaan lupaus, että asioihin reagoidaan nopeasti.

– Juttuja julkaistaan verkossa joka päivä. Siinä mielessä paikallislehti on samalla linjalla kuin vaikka BBC tai joku muu maailmanlaajuinen mediayhtiö. Voimme julkaista uutisia milloin vain. Mutta sen lisäksi meillä on laaja paikallistuntemus. Se on kova yhdistelmä, Peltoniemi sanoo.

Uutisia julkaistaan lehden verkkosivuilla pitkin päivää ja viikkoa. Toisin oli vielä joitakin vuosia sitten, jolloin keskiössä oli kerran viikossa ilmestyvä printtilehti.

Median käytön muuttuessa on kehittynyt myös paikallislehden tapa tehdä verkkouutisia.

– Verkkolehti oli pitkään käytännössä ilmainen, ja juttuja julkaistiin verkossa vasta kun printtilehti oli ilmestynyt. Nyt pyrimme julkaisemaan juttuja heti, jolloin tilaajat saavat uutisen samantien, tai ajastetusti, Peltoniemi kertoo.

Verkossa uutisoidessa toimittaja joutuu miettimään, milloin julkaisee jutun, missä sosiaalisen median kanavissa jakaa sen ja ennen kaikkea otsikoimaan jutun huolella.

– Nyt yksittäisellä jutulla pitää saada tilauksia. Se pakottaa miettimään juttujen kiinnostavuutta ja näkökulmia, ylipäätään pitämään riman korkealla, Mikko Peltoniemi näkee.

Jutun vetävyyttä seurataan toimituksessa analytiikkatyökaluilla.

– Analytiikka kertoo, mikä juttu saa paljon lukijoita, ja se kannustaa tekemään samasta aiheesta mahdollisia jatkojuttuja. Aihe tulee silloin käsiteltyä mahdollisimman monipuolisesti.

Paikallislehdessä toimittaja kirjoittaa juttuja, julkaisee niitä eri kanavissa ja kuvaa. Uutisten yhteyteen tehdään usein kuvagallerioita ja videoita sekä laaditaan määräajoin kyselyitä. Viikolla huolehditaan, että juttuja ilmestyy myös viikonloppuisin.

Koko prosessi on toimittajan omissa käsissä, ja siinä on haittapuolensakin: yhteen asiaan ei voi paneutua moneksi päiväksi.

– Jos kova uutinen tulee, muita töitä täytyy silloin vain järjestellä uudestaan. Isoihin uutisiin on oltava valmis reagoimaan milloin vain, koska sitä meiltä odotetaan; että reagoidaan, kun jotain tapahtuu. Se on verkossa annettu lupaus, Mikko Peltoniemi sanoo.

Uutisvirta on nopeille lukijoille, näköislehti paneutuville

Meitä lukijoita on monenlaisia. Toiset haluavat lukea lehden kokonaisuutena, toiset perehtyä pelkkään verkkosivujen uutisvirtaan.

Varatoimitusjohtaja Milla Sirén Pirmediat Oy:stä avaa, minkälaisia digipalveluja Akaan Seudulla, Lempäälän-Vesilahden Sanomilla, Sydän-Hämeen Lehdellä ja Ylöjärven Uutisilla on. Myös Oriveden Sanomien digipalvelut uudistuvat isosti lähiviikkoina ja -kuukausina. Uudistusten myötä Oriveden Sanomien lukijat saavat käyttöönsä samankaltaiset laajat digipalvelut kuin Pirmedioiden muiden lehtien lukijoilla on jo nyt.

Mitä paikallislehdellä on tarjota digipuolella?

– Meillä on verkkosivujen uutisvirta, johon tulee joka päivä uutta, paikallista sisältöä. Lisäksi on näköislehti, joka julkaistaan päivä ennen paperilehteä, tiistaisin kello 20.

– Moni lukija kertoo pitävänsä uutisvirrasta, koska sen kautta yksittäisen uutisen voi lukea nopeammin ja jakaa sosiaalisessa mediassa, mutta näköislehdellä on myös paljon kannattajia. Näköislehdestä pidetään, koska se on lehti digitaalisessa muodossa.

Mitä tulee käytöstä poistuneen Raitin tilallle?

– Upouusi sovellus on tulossa joka lehdelle lähiviikkoina. Sovelluksen kautta pääsee lukemaan sekä näköislehteä että uutisvirtaa. Sovelluksen ehdottomana etuna on, että uutiset kulkevat näppärästi aina mukana omassa puhelimessa. Lukija tarvitsee vain yhdet digitunnukset, joilla pääsee käsiksi kaikkiin digisisältöihimme sekä nettisivuilla että tulevassa sovelluksessa.

Miksi uutisvirran jutut ovat maksullisia?

– Lehtemme ovat tilattavia lehtiä, joten myös digipuolella käytössä on maksumuuri. Meille tulee silloin tällöin kyselyjä, miksi jutut ovat netissä maksullisia. Vastaus on, että olemme liikeyritys, ja yritystoiminnassamme raha tulee mainoksista ja tilauksista. Toisin kuin esimerkiksi Yleisradio, jonka uutistoimintaa rahoitetaan verovaroin, meidän lehtemme ja juttumme maksavat, että toimintaa voidaan ylläpitää, kehittää ja maksaa palkat. Toki julkaisemme digissä myös jonkin verran ilmaista sisältöä. Nämä kaikille avoimet jutut eivät vaadi sisäänkirjautumista.

– Tilaajajutut tunnistaa plus-symbolista, ja sisältöön voi tutustua kokeiluhinnalla. Lisäksi tilaaja voi jakaa digilukuoikeuksia, eli tilaaja voi lisätä neljä perheenjäsentään lukijoiksi. Digitilaus kyllä kannattaa.