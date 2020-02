”Meillä on koko ajan uusia lapsia jonottamassa varhaiskasvatuspaikkaa” – Muuttoliike ja asetusmuutokset täyttävät Lempäälän päiväkodit

Muuttoliike on saanut Lempäälän kunnallisen varhaiskasvatuksen tilat täyttymään. Elokuun 1. päivä voimaan astuu myös kaksi asetusmuutosta, jotka lisäävät tilantarvetta huomattavasti.

Elokuussa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan, eli varhaiskasvatusoikeutta ei enää rajata 20 tuntiin viikossa niissä perheissä, joissa toinen tai molemmat lapsen huoltajat ovat kotona.

Samalla päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua muutetaan niin, että 3-vuotiaiden ryhmissä olisi seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Tällä hetkellä yhtä kasvattajaa kohden on kahdeksan lasta.

Tilanahtautta on Lempäälässä jo entuudestaan, ja hoitoa on esimerkiksi Kuljussa ja Sääksjärvellä jouduttu järjestämään ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön terveystarkastajan poikkeusluvan turvin.

Kuluvan vuoden alusta lukien Otsonmäen päiväkodissa poikkeusluvalla on aloittanut 5-vuotiaiden ryhmä, joka toimii väestönsuojassa ja eteistilassa sekä liikuntasalissa, hyödyntäen myös päiväkodin muita tiloja.

Lempäälän varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari sanoo, että lisätilan tarve on välitön 1.8. alkaen, jolloin asetusmuutokset astuvat voimaan.

– Mikäli tämänhetkiset lapsiryhmät puretaan uuden suhdeluvun mukaisiksi, on paikkatarve 115 paikkaa ja tässä ei ole huomioitu lasten ikärakennetta, joka tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä alle 3-vuotias lapsi vie 2 rakenteellista paikkaa ja 1.8.2020 lukien 1,75 paikkaa, kun vastaavasti kolme vuotta täyttänyt lapsi vie yhden paikan. Asetusmuutosten lisäksi Lempäälä on kasvukunta, joka osaltaan vaikuttaa siihen, että meillä on koko ajan uusia lapsia jonottamassa varhaiskasvatuspaikkaa, Ritari toteaa.

Tilanahtauden helpottamiseksi Moisiossa sijaitsevan Siskonlinnan päiväkodin yhteyteen esitetään hankittavaksi 84-paikkaista lisärakennusta. Tällöin poikkeusluvalla toimivista ratkaisuista voitaisiin jossain määrin luopua.

– Kuljun poikkeusluvat ovat olleet voimassa joitain vuosia ja Otsonmäen poikkeusluvista toinen vuoden 2019 alusta lukien ja toinen vuoden 2020 lukien. Otsonmäen poikkeusluvat on tarkoitus purkaa 1. elokuuta alkaen. Kuljun poikkeuslupia emme näillä näkymin pysty paikkatarpeen vuoksi vielä tulevana syksynä purkamaan, Ritari selvittää.

Toiminta täyttää Mirva Ritarin mukaan kaikki lain edellytykset, vaikka poikkeusluvasta puhutaankin.

– Poikkeusluvassa on kyse siitä, että toimitaan tiloissa, jotka eivät ole täysin tarkoituksenmukaiset varhaiskasvatustoimintaan tai vastaavasti tilapäisesti tiloihin laitetaan hieman enemmän lapsia, kuin laki mahdollistaisi olemassa olevien neliöiden puitteissa. Aikuisten määrää on toki kasvatettu lasten määrän kasvamisen myötä, Ritari huomauttaa.

– Poikkeuslupien turvin olemme kyenneet järjestämään paikan kaikille sitä tarvitseville ja se on pääasia, hän sanoo.

