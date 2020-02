Perinteinen Kuljun kartanokauppa on saanut jatkajan. Hintakaari siirsi viikonvaihteessa Kuljuun verkkokauppansa ja avaa myymälän 1. huhtikuuta eli aprillipäivänä.

Hintakaaren markkinointipäällikkö Kirsi Vuori kertoo, että Kuljuun avautuvaan liikkeeseen tulee suuri valikoima tuotteita.

– Kaikkea kotiin. Meillä on laaja valikoima erilaisia kodin puhdistusaineita, hygieniatuotteita, kodin sisustustavaraa, kodintekstiiliä, leluja, taloustavaraa ja pakattuja elintarvikkeita. Lisäksi valikoimassa on käsityökalut, kiinnitystarvikkeita, isot koneet, kuten halkomakoneet, sirkkelit, aggregaatit ynnä muuta. Verkkokaupan www.hintakaari.fi lähes koko tuotevalikoima on esillä myymälässämme, Vuori kertoo.

Lisäksi Kuljuun tulee Vuoren mukaan monipuolinen puutarhamyymälä, mistä löytyvät mullat, lannoitteet, taimet ja jättivalikoima erilaisia kukkivia kesäkukkia. Kuljuun on tulossa myös lounaskahvila.

Hintakaaren verkkokauppa muutti viikonloppuna Kuljun tiloihin.

– Jatkossa meillä toimii nyt sekä verkkokauppa että myymälä samoissa tiloissa. Tämä on ollut haaveemme alusta asti, kun kaksi vuotta sitten verkkokaupan avasimme. Aika näyttää miten saamme verkkokaupan kehittymään. Nyt olemme saaneet liikevaihdon lähes tuplattua toisen vuoden aikana.

– Myymälälle asetamme kovat tavoitteet, että saisimme nostettua Kuljun menneiden vuosien kauppapaikaksi. Verkkokaupan tuotteiden nouto on mahdollista jo nyt. Myymälän avaamme 1.4. aprillipäivänä, Vuori kertoo.

Myymälän avaamisella Kuljuun Hintakaari hakee positiivisia vaikutuksia koko yritykselle.

– Pystymme kasvattamaan kokonaisostojamme, jonka myötä sekä kotimaan että ulkomaan ostot lisääntyvät, ja näin ollen saamme parempia hintoja isommille määrille.

– Meidän liiketoimita perustuu perustavaravalikoiman lisäksi pitkälti nopeisiin eräostoihin kotimaasta sekä muualta Euroopasta, jotka mahdollistavat meille erilaista tavaraa verrattuna kilpailijoihimme sekä tuntuvia hintaetuja asiakkaillemme, Vuori jatkaa.

Hintakaaren avauksella on työllistäviä vaikutuksia Kuljussa.

– Verkkokaupalla meillä on kolme henkilöä, jotka siirtyvät Kuljuun. Tämän lisäksi Kyröskosken myymälästä siirtyy yksi henkilö. Lisäksi tulemme palkkaamaan 8–10 henkilöä.

Hintakaarella on myymälät Kouvolassa, Kyröskoskella, Kalalahdessa, Porissa, Loimaalla ja reilun kuukauden päästä avataan myymälä Lempäälän Kuljussa. Lisäksi Hintakaarella on 24/7-verkkokauppa.

Kuljussa Hintakaari ottaa käyttöön kaikki kartanokaupan tilat lukuunottamatta K-Supermarketin puoleista, 900 neliömetrin kokoista lisäsiipeä, missä oli aiemmin Löytötavaratalon uusi vaatepuoli.