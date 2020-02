Lempäälän Kisa avasi Rautaliigan eli kakkosdivisioonan pudotuspelit yllätystappiolla, kun Valkeakosken Kiekko-Ahmat kävi nitistämässä tasaisessa trillerissä Hakkarissa LeKin lukemin 4 – 3. Ottelupari on lauantaina Valkeakosken Wareenassa katkolla. Jos LeKi voittaa, pelataan kolmas ja ratkaiseva peli Hakkarissa sunnuntaina 1. maaliskuuta, jos Ahma voittaa, alkaa lempääläsille kesäloma.

LeKi oli otteluparin selkeä suosikki, sillä kolmesta runkosarjan keskinäisestä pelistä LeKi nappasi pisteet 7 – 2. Mutta runkosarjan tekemisillä ei enää pleijareissa ole mitään merkitystä, kuten taas nähtiin. 260 silmäparia näki tasaisen kamppailun, jonka avainpelaajaksi nousi Ahmojen 20-vuotias maalivahti Miska Olander, joka oli kiekon tiellä 35 kertaa, näistä torjunnoista oli kaksi – kolme sellaista pelastusta, joita rapakon takana nimitetään ”gamesavereiksi”.

Avauserä oli maaliton, mutta sisälsi sekin muutaman huikean tilanteen. Ahmojen lempääläisjuurinen hyökkääjä Joni Luttinen pääsi yrittämään maalintekoa rankkarista, mutta niin ikään mainion pelin pelannut LeKi-veskari Eetu Haavisto otti Luttisen yrityksen kylmän viileästi kiinni. Kaikkiaan Haavisto otti 26 koppia, parilla loistopelastuksella ryyditettynä.

LeKin hermokontrolli oli koetuksella ja paineita oli päänupissa, mikä näkyi siinä, että avauserässä LeKille puhallettiin kolme pikkukakkosta ja Jimi Palannolle kymppiminuuttinen.

Ottelun avausosuman kihautti – kukapas muukaan – LeKi-kippari Sami Laakso maalin edestä ylivoimalla. Ahmat hyödynsi pian perään lekiläislepsuuden ja tasoitti Matias Viikin osumalla. Erän kolmannen maalin teki Alex Hukki LeKille ja se oli ehkä pienenpieni nukahdus Olanderilta.

Päätöserässä puolestaan Haavisto jätti etukulmaan piskuisen rakosen, josta Matias Salmela kiekon runnoi sisään. LeKin pirteä nelosvitja teki tärkeän johto-osuman ajassa 51.28, Joonas Järvisen lataamana. Mutta heti maalin jälkeen LeKi pelasi oman pään löysästi ja Matias Viikin illan toisella osumalla valkeakoskelaiset tasoittivat ajassa 52.08.

Pelin loppu oli täyttä ”hitskokkia”. Ensiksi Emil Rautakorpi LeKistä koukki itsensä istunnolle. Ahmojen ylivoimapelaaminen oli aluksi surkeaa, mutta yhden hyvän hyökkäyksen se teki ja siitä Eero Salmela tinttasi vastustamattomasti 4 – 3-johtomaalin. Sen jälkeen nähtiin vielä jotain uskomatonta.

Ajassa 58.25 Jesse Järvi koukkasi itsensä jäähylle LeKin pelatessa 6 – 5-ylivoimaa ilman veskaria. Tästä 17 sekuntia ja Anton Niittyaro teki Järvelle seuraa jäähypukille koukullaan. LeKi pääsi siis pelaamaan 1.18 6 – 4-ylivoimaa, ja viimeiset 42 sekuntia 6 – 3-ylivoimaa. Kiekkoa hierottiin ja hierottiin, muutama kutikin tuli, mutta pelin ”man of the match” molari Olander otti lopussa huiman torjunnan. Paikalla olleet muutamakymmenen Ahma-fania tuuletti pelisummerin soidessa estottomasti.

LeKin kaikki kaikessa oli ketjuista Laakson johtama niin sanottu kakkosvitja, jossa laidoilla oliuvat Henri Sandvik ja Alex Hukki. Myös nelosketju Joonas Järvinen – Iiro Riihimäki – Tomas Neva-aho oli pirteä. Sen sijaan runkosarjassa juhlinut tehopari Jesse Hurme – Jimi Palanto oli koko lailla kuutamolla. Hurme sössi paikkansa, Palanto pölhöili itselleen kymmenen minuutin jäähyn, eikä hyökkäyspelotetta löytynyt häneltäkään. Pakiston ykkönen oli Tuukka Laakso kokemuksensa turvin, myös Seppo Kaasalaisen otteissa oli hyvää ryhtiä.

Vaikka kirpeä tappio tulikin, on otteluparissa kaikki vielä auki. Nöyrempi työnteko on lempääläisorkesterilla kaivettava esiin ja maalipaikoissa on oltava ideaa ja päättäväisyyttä. Surffailu-menolla lempääläisten kausi päättyy lauantaina isoon ja karuun pettymykseen. Tavoite Suomi-sarjaan noususta vaatii kaksi voittoa Ahmoista, se on aivan selvää. Ja sen jälkeen useita voittoja lisää.

Esitellään vielä loppuun pelin sankari eli Ahma-veskari Miska Olander: 20 vuotta ikää, Ahmojen oma kasvatti, joka käväisi kausilla 2015 – 17 Tapparan B-nuorissa. Mittaa löytyy 188 senttiä ja kiloja noin 80. Viime keväänä Olander johdatti Ahmat Rautaliigan finaaliin Ylöjärven Uplakersia vastaan.