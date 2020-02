Upeita kuvia Kuljunkoskesta

Lasse Virtanen on ottanut komean kuvasarjan Kuljunkoskesta.

– Kuljunkosken jäätaidenäyttely auki. Se muuttaa muotoaan lähes päivittäin. Joka vuosi se on erilainen. Tänä vuonna vettä on

paljon ja virtaus on kova. Yöpakkaset ovat tervetulleita taiteilemaan uusia teoksia.