Pirkanmaalla on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa. Tartunta varmistui keskiviikkona 4. maaliskuuta.

Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta. 44-vuotias potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 12 koronavirustartuntaa.

Miten toimit, jos epäilet koronavirusta?

Uuteen koronavirukseen (CoVid-19 tai 2019-nCoV) liittyvien varotoimien suhteen noudatetaan yhteisiä linjoja koko Suomessa, ja nämä toimet linjaa THL.

Aiheellista on epäillä koronavirusta, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:

Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa

JA Altistumistiedot: henkilö on joko

oleskellut Manner-Kiinassa (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19-tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

Näiden henkilöiden tulee ottaa yhteyttä Lempäälän terveyspalveluihin puhelimitse

Milloin Missä Puhelinnumero Arkipäivisin klo 8:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 500 Viikonloppuina la-su ja arkipyhinä

klo 12:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 500 Öisin

ma-pe klo 20:00-08:00

la-su klo 20:00-12:00 Tays Valkeakoski

Salonkatu 24, 37601 Valkeakoski 03 311 67 260

Jatkotoimintaohjeet saatte puhelimitse, terveysasemalla ei oteta koronavirus näytteitä.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja sivulle:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

