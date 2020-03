Maatalouslomituspalvelut siirtyvät Lempäälältä Sastamalalle: Lähes koko Pirkanmaan kattava lomituspalveluyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta – henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä

Maatalouslomituspalvelut turvataan jatkossa lähes koko Pirkanmaan kattavan yksikön turvin.

Lempäälän kunta järjestää maatalouslomituspalvelut nykyisen sopimuksen mukaisesti Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken ja Vesilahden alueille vuoden 2020 loppuun saakka, jonka jälkeen palveluntuottajana aloittaa Sastamalan kaupunki.

Pirkanmaalla on maatalousyrittäjien lomituspalveluja järjestävä paikallisyksikkö Lempäälän lisäksi Sastamalassa. Lempäälän kunta ja Sastamalan kaupunki ovat valmistelleet aiesopimuksen maatalouslomituspalvelujen järjestämisestä yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kanssa. Aiesopimuksen mukaisesti Sastamalan kaupunki aloittaisi palvelun järjestämisen lähes koko Pirkanmaan alueelle vuoden 2021 alusta lukien. Asia on päätöskäsittelyssä Lempäälän kunnanhallituksessa ja Sastamalan kaupunginhallituksessa maanantaina 16. maaliskuuta.

Lempäälän kunnan maaseutupäällikkö Timo Perälampi kertoo, että maatalouden rakennemuutoksen vuoksi lomituspalveluihin oikeutettujen kotieläinyrittäjien lukumäärä on usean vuoden ajan vähentynyt vuosittain noin viisi prosenttia. Vähenemisen ennustetaan jatkuvan vastaavalla tavalla myös tulevina vuosina.

– Maakunnan laajemmin kattava yksikkö antaa entistä paremmat lähtökohdat toiminnan järjestelyille ja mahdollistaa tehokkaamman ja joustavamman resurssien käytön. Lisäksi se tuo toimintoihin lisää varmuutta, tasapuolisuutta ja toimintaedellytykset takaavat, riittävät resurssit.

– Tämä maatalouden rakennemuutoksesta johtuva kehityssuunta tullaan näkemään laajemminkin eri maakunnissa. Muutoksen johdosta on myös hyvä tilaisuus tarkastella nykyisiä toimintamalleja ja edelleen kehittää palveluntuotantoa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, toteaa Lempäälän kunnan lomituspalvelupäällikkö Sakari Eerola.

Lempäälän kunnan palveluksessa työskentelee 52 maatalouslomittajaa, lomituspalvelupäällikkö, lomahallintosihteeri ja kaksi lomitustyönjohtajaa. Lisäksi erimittaisin palvelussuhtein olevia tuntipalkkaisia maatalouslomittajia on noin 60. Koko henkilöstö siirtyy Sastamalan kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä.

Tällä hetkellä Lempäälän kunta järjestää maatalouslomitukset 310:lle lomituspalveluihin oikeutetulle kotieläinyrittäjälle. Vuonna 2019 tuotettiin 13 049 lomituspäivää.

Lomituksen palvelupiste säilyy Lempäälässä ja sijoittuu Lempäälä-taloon.

Uudessa palvelevassa yksikössä on lähes 700 maatalouslomitukseen oikeutettua kotieläinyrittäjää ja yksikkö tuottaa noin 30 000 lomituspäivää. Maatalouslomittajia uudessa yksikössä on noin 150. Lisäksi erimittaisin palvelussuhtein olevia tuntipalkkaisia maatalouslomittajia on noin 200.