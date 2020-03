Nyt me elämme täällä Suomessa ja koko maailmassa poikkeuksellisia aikoja. Asiat tuntuvat muuttuvan entistä nopeammin ja entistä yllätyksellisempään suuntaan. On kyse isoista asioista ja suurista päätöksistä, jotka vaikuttavat monella tavalla meidän kaikkien arkiseen elämänmenoon ja päivärutiineihinkin.

Nyt tärkeintä on, että emme katso liian kauas emmekä liian isoihin asiakokonaisuuksiin. Nyt tärkeintä on, että uskallamme luottaa. Meillä on hyvä ja turvallinen sekä toimiva yhteiskunta ja kotimaa nimeltä Suomi. Luotettava ja tehokas viranomaisverkostomme toimii ratkaisuissaan meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Ehkä meitä nyt opetetaan ja jopa pakotetaan katsomaan siihen ihan lähelle ja viereen. Nyt on tärkeintä olla ihan vaan ihminen ja nähdä ympärillä nuo toiset ihmiset.

Kaikki me olemme samassa tilanteessa ja siksi me olemme toinen toisillemme myös se paras tuki ja turva. Henkistä läheisyyttähän presidenttimmekin kehotti meitä etsimään ja löytämään, vaikka fyysistäkin etäisyyttä nyt joudumme turvallisuussyistä ottamaan.

Me emme oikein ole tottuneet olemaan neuvottomia ja heikkoja. On haastavaa tunnustaa, että tarvitsee toisen ihmisen apua. Ehkä meidän onkin entistä enemmän nyt tunnustettava itsestäänselvyyksinä pitämiemme asioiden arvo ja merkitys: oma koti, omat läheiset ja ystävät. Yhteisvastuullisuus lähellä ja vähän kauempanakin elävien pärjäämisestä ja selviämisestä on ihmisenä elämisen perustaitoja. Arkipäivän sankareita ovat juuri he, jotka tunnustavat, että eivät selviä yksin.

Pienet teot ovat nyt suuria. Niihin ei tarvita suuria rahasummia. Nykyajan monet tekniset välineet tarjoavat toimivia tapoja tiedustella toiselta ihmiseltä, mitä apua hän tarvitsee. Useinkaan ei ole kyse isoista asioista. Perusasiat kun ovat meille kaikille ihmisille ihan samoja. Nyt on aika tutustua uusiinkin ihmisiin ja ottaa yhteyttä puhelimella tai vaikkapa sillä somella. Nyt tulee riisua ennakkoluulojen ja pelon naamiot ja viestittää toinen toisillemme tavalla tai toisella: minä välitän sinusta ja sinä olet minulle tärkeä! Oiva Paloheimon sanoin ”Ihmiset lämmittäkää toisianne”.

Seurakunta ja kirkko haluaa olla sinua lähellä juuri nyt, vaikka ne tutut seurakunnan toiminnat eivät tällä hetkellä olekaan mahdollisia entiseen malliinsa. Seurakunta ei ole mennyt kiinni ja se toimii juuri siellä, missä sinä olet omine ajatuksinesi ja kysymyksinesi. Ota rohkeasti yhteyttä meihin seurakunnan työntekijöihin puhelimella tai netin kautta. Jutellaan ja katsotaan yhdessä elämässä eteenpäin. Jumalalle meistä jokainen on korvaamattoman rakas ja tärkeä:

”Minä huudan sinua avuksi, Jumala,

ja sinä vastaat minulle.

Kuuntele minua,

kuule, mitä puhun sinulle.

Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi!

Sinä pelastat väkevällä kädelläsi

kaikki ne, jotka etsivät sinusta turvaa

…Varjele minua niin kuin silmäterääsi,

peitä minut siipiesi suojaan ” (ote psalmista 17)

Siunausta ja Arkipäivänenkeleitä elämääsi toivoen KirkkoHarri Vesilahdesta