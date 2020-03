Todettuja koronavirustartuntoja ei edelleenkään ole Lempäälässä. Arviointia tosin hankaloittaa se, että osa sairastaa taudin lievänä, eikä lieväoireisilta henkilöiltä koronavirusta enää testata.

Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

– Meidän pitäisi kuitenkin saada tieto Taysista, jos Lempäälässä olisi koronavirustartunta, ja tällä tietoa Lempäälässä ei ole yhtään todettua koronatapausta, Lempäälän kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen sanoo.

THL arvioi viime viikolla, että epidemiaa ei voi pysäyttää.

– Tämä on epidemia, joka menee koko Suomen yli, Noomi Suuronen myöntää.

– Yritämme toimilla kuitenkin saada taudin kulkua hidastettua ja sairastuneiden määrää vähennettyä niin, ettei terveydenhuolto ylikuormitu, Suuronen toteaa.

Lempäälässä koronavirusepidemiaan varautuminen alkoi Suurosen mukaan jo ennen talvilomaa, jolloin ensimmäiset tiedotteet lähetettiin kouluihin.

– Olemme yrittäneet ennakoida tilannetta ja koettaneet ottaa opiksi, miten maailmalla epidemia on edennyt ja mitä sen eteen on tehty, Noomi Suuronen sanoo.

Lempäälän terveyspalvelut avasivat viime perjantaina koronapuhelimen, jossa sairaanhoitajat vastaavat tiedusteluihin viruksesta. Suurosen mukaan viikonlopun aikana puheluita tuli 25–30 päivässä.

– Puhelimeen soittaneet ovat kysyneet toimintaohjeita, kun heillä on ollut hengitystieoireita tai kun he ovat tulleet ulkomailta, ja että missä vaiheessa he voivat mennä töihin. On kysytty käytännön toimintavinkkejä, hän selvittää.

Koronapuhelinlinjan numero: 041 730 3436 (arkisin klo 8.00–16.00, viikonloppuisin 12.00–18.00)

Lisäksi terveydenhuollon päivystysnumero 03 565 52500 palvelee klo 16.00–20.00.

Taysin koronaviruksen neuvontanumero 03 311 65333 palvelee ympäri vuorokauden kaikkina päivinä.

