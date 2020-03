Päiväkohtaisen lounaan noutaminen kouluilta loppuu Lempäälässä perjantaina 20. maaliskuuta. Taustalla on se, että poikkeustilan myötä kouluruokailun järjestämisvastuu kunnilta on loppunut. Lisäksi yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty.

Lempäälän kunta panostaa jatkossa kohdennettuun tukemiseen ruoan tarjoamisessa. Ruoka-annosten jakelusta sovitaan erikseen puhelimitse tukitoimien piirissä olevien kanssa.

Loppuviikon aikana Lempäälän kunta on yhteydessä puhelimitse niihin perheisiin, joilla on sosiaalihuollon asiakkuus tai joiden lapset ovat opiskeluhuollon tukitoimien piirissä. Puhelun aikana sovitaan jokaisen kanssa erikseen tuen jatkamisesta sekä mahdollisista ruokajärjestelyistä. Samalla voidaan keskustella myös muista huolta aiheuttavista asioista.

Ruokakasseja jaetaan tarvitseville. Kunta aloittaa lisäksi erillisten ruokakassien jakelun sitä tarvitseville ensi viikosta alkaen. Apu halutaan erityisesti haluamme kohdistaa niille perheille, joille on aiheutunut koronavirusepidemian myötä äkillisiä taloudellisia haasteita.

Ruokakasseja on rajallinen määrä. Mikäli kasseja on vähemmän kuin niitä tarvitsevia, kunta käyttää jakamisessa harkintaa. Tähän liittyen kunta lähettää kyselyn koululaisten perheille Wilman kautta tänään torstaina 19. maaliskuuta.

Kunta ilmoittaa erikseen ruokakassien saajille noutopaikan ja ajan. Ruokakassit sisältävät hieman vaihtelevalla valikoimalla mm. peruselintarvikkeita, kahvia ja wc-paperia. Ruokakasseja on tarjolla maanantaina 23.3. ja perjantaina 27.3. sekä maanantaina 30.3. Lempäälän kunta valmistautuu jatkamaan ruokakassien jakamista ainakin 13. huhtikuuta saakka.