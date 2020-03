Perjantaipaketti viikko 12: Ykköspuheenaiheena korona

Maailma ympärillä on hiljentynyt, kun koronaviruksen ja poikkeusolojen takia muun muassa harrastukset ovat tauolla ja isoja kokoontumisia on rajoitettu. Nyt on aikaa syventyä uutisiin.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat kokosi lukupaketin tulevan viikonlopun ajaksi, jos joku uutinen meni viikolla ohi silmien.

Hyvää viikonloppua!