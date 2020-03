Turvallista veneilykesää – Vesiliikennelaki uudistuu: Kesäkuun alusta jokaisella aluksella on oltava päällikkö

Tyypillinen vesiliikenneonnettomuus on moottori- tai soutuveneen kaatuminen tai kallistuminen. Yleisin onnettomuuden syy on veneilijän toimintavirhe, esimerkiksi nouseminen seisomaan veneen laidalle tai ohjauksen virheliike ja veneen ohjaaminen kiville.

Kevään koittaessa kannattaa kerrata turvallisen veneilyn periaatteet ja varmistaa, että veneilytaidot ja veneen varusteet ovat kunnossa. Syytä on, sillä veneilyonnettomuuksissa menehtyy kymmeniä ihmisiä joka vuosi, koko maassa viime vuonna 43 henkilöä, kaikki huviveneilijöitä. Kaikki onnettomuuksissa kuolleet olivat miehiä, suurin osa 55–74-vuotiaita.

Pelastusliivit ovat veneillessä halpa henkivakuutus. Mukana veneessä on tietysti asianmukaiset ja toimivat varusteet.

Vesiliikennelaki uudistuu 1. kesäkuuta lähtien. Kesäkuun alusta lähtien veneelle pitää nimetä päällikkö.

Uusi vesiliikennelaki korostaa päällikön vastuuta. Kipparin tulee olla selvillä väistämissäännöistä, merimerkeistä ja siitä, miten hätätilanteessa toimitaan.

– Uudessa laissa vesikulkuneuvon päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti vastaa veneen ohjailusta ja hallinnasta. Hän voi olla eri henkilö kuin veneen kuljettaja. Viime kädessä veneen omistaja tai haltija on päällikkö. Päälliköltä vaaditaan kykyä vastata kulkuneuvon ja matkustajien turvallisuudesta. Hänen vastuullaan on sekä muiden vesillä liikkuvien että kaikkien veneessä matkustavien turvallisuus. Päällikkö vastuulla on myös, että kulkuneuvon rakenne, kunto ja varustelu on tarkoituksenmukainen, sanoo Lempäälän-Vesilahden pursiseuran kommodori Vesa Hämetvaara.

Hänen pitää lain tärkeimpänä uudistusksen vesiajoneuvon päällikön nimeämistä myös huvineveisiin. Aiemmin vastuu on ollut hieman epäselvä

Vesikulkuneuvon päällikölle ei ole laissa vaatimuksia pätevyyden todistamiseksi esimerkiksi tutkinnolla tai ajokortilla. Veneseurat järjestävät ympäri maata kursseja, joissa veneilyyn ja navigointiin tarvittavia taitoja voi opetella. Lempäälän-Vesilahden Pursiseura järjestää joka vuosi yhdessä Pirkan opiston kanssa saaristo- sekä rannikkolaivurin kurssit talviaikaan.

– Lempäälän lähivesillä saaristolaivurin kurssin oppimäärän hallitseminen tuntuisi itsestäni sellaiselta, jonka jokaisen vesilläliikkujan olisi hallittava. Väistämissääntöjen osaaminen koskee kaikkia vesilläliikkujia riippumatta sitä, onko päällikkö vai ei. Yhtä hyvin säännöt pitää hallita olkoonpa kulkuneuvo mikä tahansa. Vesiliikenteen säännöt koskevat yhtä hyvin kanoottia, soutuvenettä, vesiskootteria tai saunalauttaa, Hämetvaara muistuttaa.

Hämetvaaran mukaan hyvistä veneilykäytännöistä kannattaa tehdä itselleen rutiini. Vesillä liikkumisen perusperiaate pitää olla se, että ei aiheuteta omalla toiminnallaan vaaraa muille. Siinä lain ja sääntöjen osaaminen on minimi.

– On tärkeää pystyä hahmottamaan vallitseva liikennetilanne kokonaisuudessaan. Liian usein kohtaa piittaamattomia tai ajattelemattomia veneilijöitä, jotka vaarantavat muiden vesillä liikkujien turvallisuuden. Pyhäjärven ja Vanajaveden vesistöjen kulkuväylät ovat pääsääntöisesti todella kapeat ja rannat kivikkoiset. Erityisesti takaapäin ohittaminen aiheuttaa vaaratilanteita, se pitää tehdä hyvin kaukaa. Silloin ohitettavalla veneellä on aikaa kääntää nokka kohti jyrkkiä peräaaltoja. Jos ohitettavalle ei anneta aikaa varautua, vene voi kallistella hyvin voimakkaasti aiheuttaen mahdollisesti vammoja matkustajille.

– Selvää on, että alkoholi heikentää ympäristön havainnointikykyä ja järkevien päätösten tekemiseen.

Lähes kuka tahansa pystyy ohjastamaan venettä järvenselällä mukavassa kelissä. Apuna on usein nykyaikainen digitaalinen navigointivälineistö.

– Mutta entäs sitten, kun GPS hukkaa paikan, sumu yllättää tai tuuli yltyy ja nostaa aallokkoa? Paras kokemus tulee veneilemällä tiedostaen omat rajoitteensa, sekä kulkuvälineen ominaisuudet.

Veneillessä tärkein varuste on pelastusliivi. Se mitä varusteita kulloinkin tarvitsee, riippuu olosuhteista.

– Merikarttaa ei tarvita juuri silloin, kun moottoritilassa on tulipalo, vaan sammutinta. Jos läpivienti rikkoutuu ja veneeseen alkaa tulvia vettä, on tietenkin hyvä olla pelastusliivit olemassa. Mutta itse pidän silloin tärkeämpänä niinkin yksinkertaista välinettä, kuin puutappi, jolla voin tukkia vuotavan läpiviennin, Hämetvaara huomauttaa.

Laissa on määritelty kaikki pakolliset varusteet, jotka on oltava mukana ja asianmukaisessa kunnossa. Niitä valvovat viranomaiset. Järjestäytyneissä venekerhoissa on omat sääntönsä, joissa listataan huomattavasti laajemmin tarpeellisia varusteita.

Vinkit turvalliseen veneilyyn

Näillä vinkeillä veneilykausi sujuu turvallisesti:

1) Vastuu päälliköllä

Kesäkuun alusta lähtien veneelle pitää nimetä päällikkö, joka vastaa venekunnan turvallisuudesta eli huolehtii veneen kunnosta ja tekee tilannearvion sääolosuhteista. Päällikön vastuulla on huolehtia myös siitä, että pelastusliivit tai muut kelluntapukineet ovat veneessä helposti saatavilla ja puettuna olosuhteiden niin vaatiessa. Päällikkö vastaa veneen aiheuttamasta häiriöstä tai haitasta ympäristölle.

2) Varusteet kunnossa

Tärkein varuste veneessä on jokaiselle veneessä olevalle sopivankokoiset ja vaatimustenmukaiset pelastusliivit tai muut kelluntapukineet. Muita pakollisia varusteita moottorikäyttöisessä veneessä tai yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä ovat tyhjennysväline ja veneen koosta riippuen airot, mela tai ankkuri köysineen. Moottoritehon kasvaessa tai mikäli veneessä on esimerkiksi polttolaitteit,a tulee olla lisäksi käsisammutin, jonka toimivuus on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

3) Vesiliikennelaki uudistuu 1.6.2020

Kaikki veneilyssä tarvittava turvallisuustieto on koottu ensimmäistä kertaa yksiin kansiin, uuteen vesiliikennelakiin. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä. Lakiin kannattaa jokaisen veneilijän tutustua hyvissä ajoin, viimeistään ennen veneilykauden alkua.

