Ilman kahvi- ja ruokataukoja Lempäälässä: Virtuaalinen ”Kunta-Kati” neuvoo kuntalaisia vuorokauden ympäri

Lempäälän kunta on päättänyt hankkia lempaala.fi-sivuilleen virtuaalisen asiakaspalveluassistentti ”Kunta-Katin”. ”Kunta-Kati” on keskusteleva tekoäly, jonka päätehtävä on neuvoa kuntalaisia heidän esittämissään kysymyksissä vuorokauden ympäri.

Virtuaalinen ”Kunta-Kati” palvelee mihin vuorokauden aikaan tahansa. Samalla ”Kunta-Kati” kerää tietoa siitä, mitä asioita kunakin vuorokauden tai viikonpäivänä kysytään tai mitkä seikat kuntalaisia kiinnostavat eri vuodenaikoina.

– ”Kunta-Kati” on uusi aluevaltauksemme asiakaspalvelun kehittämisessä. Tämä tukee erinomaisesti Lempäälän kunnan strategiaan kirjattua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä suurin osa kuntalaisista hyödyntää sähköisiä palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta, iloitsee Lempäälän kunnan palvelumestari Anni Määttä.

”Kunta-Kati”-palvelu aloittaa Lempäälässä toukokuun alkupuolella. ”Kunta-Katiin” pääsee tutustumaan jo nyt mm. Riihimäen ja Porvoon kaupunkien nettisivuilla.

Lempäälän kunta rakentaa asiakaspalvelukonseptia, palvelukäytävää, joka ylittää kunnalliset toimintarajat kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden. Kuntakeskukseen kohoavan Lempäälä-talon on määrä avautua kuntalaisille vuoden 2021 alussa.