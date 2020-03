Lempäälän terveysasemalla on ryhdytty rajoittamaan ihmisten kulkua. Ulko-ovet on lukittu pääsisäänkäyntiä lukuun ottamatta. Pääovella on maanantaista 30. maaliskuuta alkaen henkilö tiedustelemassa, minne tulija on menossa.

– Hän tarkistaa, onko tulijalla oireita tai onko hän karanteenissa tai karanteenia vastaavissa oloissa. Hengitystieoireiset ohjataan terveysasemalle perustettuun erilliseen pandemiavastaanottoon. Lisäksi laboratorioon kulkeville annetaan tarpeen mukaan suojaimet käyttöön. Yritämme kulunohjauksella varmistaa ihmisten turvallisen liikkumisen ja rajoittaa koronaviruksen leviämistä, Lempäälän tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen kertoo.

