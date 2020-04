Lempäälän terveyspalveluissa on herätty huoleen, että ihmiset eivät hoidata sairauksiaan koronan tarttumisen pelossa. Ylilääkäri Liisa Länsipuron mukaan Lempäälän terveysaseman päivystys on hiljentynyt ja potilaita käy vastaanotoilla tavallista vähemmän.

Vaikka ihmisiä on kehotettu pysymään kotona ja kiireetöntä sairaanhoitoa on supistettu, on omasta terveydestä huolehdittava, Länsipuro viestittää.

– Ihmiset pelkäävät tulla vastaanotolle, vaikka heillä olisi syytäkin tulla. On tärkeää, että tietyt perussairaudet, kuten astma, ovat hyvässä hoidossa. Hoitamattomuus lisää riskiä sairastua koronaan vakavasti, Länsipuro painottaa.

Asiakkaita otetaan edelleen fyysiselle vastaanotolle. Hengitystieoireiset on Lempäälän terveysasemalla ohjattu erilleen muista asiakkaista, ja Kuljun terveysasemalle ei hengitystieoireisia potilaita ohjata lainkaan.

Mahdollisimman monet asiat pyritään hoitamaan puhelimitse tai videopuhelujen avulla.

– Esimerkiksi tietyt verenpainemittaukset ja astman puhallusmittaukset asiakas voi tehdä itse kotona. Voimme sitten soittaa hänelle tai ottaa videoyhteyden puhelimella, tabletilla tai läppärillä, jos asiakkaalla on sellainen käytössä, Liisa Länsipuro sanoo.

– Pitää ottaa yhteyttä, jos on terveydellisiä ongelmia, vaikka aika on mitä on, ylilääkäri korostaa.

