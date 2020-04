Miltä tuntuu asioiminen ruokakaupassa? Entä puhdistatko kännykän näyttöä tartuntavaaran takia? Verkkokyselyyn kirjatut arkihavainnot voivat auttaa tutkijoita löytämään keinoja koronaepidemian jarruttamiseksi.

Aalto-yliopisto on käynnistänyt useita tutkimushankkeita auttaakseen koronakriisin ratkaisemisessa. Juuri avatussa, kaikille avoimessa koronavastaus.fi-verkkokyselyssä kerätään kansalaisilta arkielämän kokemuksia ja havaintoja koronaepidemian ajalta.

Havainnot voivat koskea esimerkiksi terveyspalveluita, kaupan tai muun palvelusektorin toimintaa, riskikäyttäytymistä, viestintää, työelämää tai harrastuksia.

– Vastaaja voi esimerkiksi mainita riskitilanteita, joissa virus saattaa levitä. Yksi tällainen voisi olla pankkikortin koodin naputtelu kaupan kassalla, sanoo tutkimuksen projektivastaava Otto Olavinen.

Tutkijat analysoivat verkkokyselystä kertyneitä vastauksia ja esittävät niiden pohjalta ratkaisuja, jotka pyritään toteuttamaan viipymättä.

Käytännön ratkaisut voivat olla yksinkertaisia ja nopeasti toteutettavia, kuten kauppojen ja apteekkien kassoille asennetut pleksilasit. Jos ratkaisu taas vaatii pitkäaikaista kehittämistä esimerkiksi uuden teknologian muodossa, se voi olla hyödynnettävissä tulevissa epidemioissa.

– Havaitut tarpeet voivat liittyä myös koronakriisin aiheuttamiin käytännön ongelmiin kodeissa ja työpaikoilla ihmisten siirryttyä etätöihin tai pakkolomalle, ja samalla eristyksiin sukulaisistaan ja tuttavistaan, lisää yksi hankkeen alullepanijoista ja toteuttajista, professori Risto Ilmoniemi.

Aalto-yliopisto toteuttaa tutkimuksen eräänlaisena nopeutettuna Biodesign-hankkeena. Sen mallina on Stanfordin yliopistossa kehitetty, erityisesti sairaaloihin liittyvä tutkimuskonsepti, jossa ongelmien suorilla havainnoinnilla on tärkeä rooli. Menestyksekkäistä hankkeista mainittakoon Suomen ensimmäinen Biodesign-hanke, jonka tuloksena on kehitetty kaksoisvalohoitoon perustuva menetelmä haitallisten bakteerien poistamiseksi hampaista.

– Nyt käynnistyneessä koronaepidemiaan liittyvässä hankkeessa syntyvät ratkaisut voivat olla laaja-alaisempia ja edustaa eri tieteenaloja. Etsimmekin samalla hankkeeseen vapaaehtoisia tutkijoita suomalaisista korkeakouluista, sanoo Biodesign Finland -ohjelmaa vuodesta 2018 lähtien koordinoinut professori Heikki Nieminen.

Aalto-yliopistossa on käynnissä useita eri alojen tutkimushankkeita koronakriisissä auttamiseksi.