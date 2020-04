Käsienpesu oli LVS:n viime viikon kyselyn aihe. Koronapandemian aikana ihmisiä on muistutettu pesemään käsiään, sillä se on on hyvä keino välttää hengitystieinfektio.

Vastauksia tuli yhteensä 43. Enemmistö, eli 23 (53 %) ilmoitti pesevänsä käsiä koko ajan, ja että käsidesiä on aina mukana.

17 vastaajaa (40 %) pesee kätensä aina kun tulee ulkoa sisälle, ja kolme vastaajaa (7 %) ilmoitti, ettei ole muuttanut koronan vuoksi pesutottumuksia.

Vastausvaihtoehto ”aamuin illoin, saippualla” ei saanut yhtään kannattajaa taakseen.

