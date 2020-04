Narvan Markkinoita on päätetty siirtää koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin. Vanha markkinakylä herää Vesilahden Vilkinarolla henkiin 7.–11. heinäkuuta 2021.

Yli 500 hengen tilaisuudet on Suomen hallituksen linjauksen mukaan peruttu toukokuun loppuun saakka, ja ylimääräistä kanssakäymistä on yhä vältettävä. Vielä on vaikea arvioida, jatketaanko rajoituksia toukokuun jälkeenkin.

Epävarmasta tilanteesta johtuen Narvan “Tähti” Nuorisoseura päätti maanantaina 13. huhtikuuta siirtää Narvan Markkinat.

– Nyt pitäisi kovaa vauhtia tehdä yhdessä valmisteluja ja pilkkoa tervaksia tervahautaa varten, mutta kokoontumiset eivät nyt onnistu. Emme myöskään tiedä, mihin suuntaan korona menee ja mikä tilanne on kesällä, joten päädyimme siirtämään markkinat, kuvaa Nuorisoseuran puheenjohtaja Lila Leppänen.

– Lisäksi talkoolaisissa ja järjestäjissä on vanhempaa väkeä, mikä sekin vaikutti päätökseen, Leppänen sanoo.

Narvan Markkinoiden siirtäminen aiheuttaa markkinoita järjestävälle nuorisoseuralle taloudellisia haasteita.

– Kuluja on kertynyt, sillä olemme eläneet sen mukaan, että markkinat järjestetään tänä kesänä. Pyrimme nyt pitämään kulut mahdollisimman pieninä, Lila Leppänen toteaa.

Katseet siirretään kesään 2021 ja markkinoiden valmisteluja jatketaan.

– Jos talkoolaiset ovat yhä vuoden päästä käytettävissä, heidän ilmoittautumisensa säilyy. Myös myyjien paikkavaraus säilyy, jos he eivät sitä peru, Leppänen sanoo.

