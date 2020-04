Terveyspalveluja on koronapandemian vuoksi supistettu Vesilahdessa. Kuntalaisten keskuudessa on huolestuttu palveluiden saatavuudesta, kun vastaanottoaikoja on peruttu ja esimerkiksi hammaslääkäripäivystys on siirretty Pirkkalaan.

– Toimintojen supistaminen on väliaikaista, Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri Tuomas Jukkola haluaa rauhoitella.

Asioita pyritään hoitamaan puhelimitse mahdollisten tartuntojen ehkäisemiseksi, mutta asiakkaita otetaan tarvittaessa Vesilahden terveysasemalla edelleen vastaan.

– Olemme huomanneet, että asioita pystyy hoitamaan pitkälti puhelimessa ja että vastaanottoaika ei ole välttämätön, mutta jos puhelinasiointi ei ole onnistunut, on potilas mennyt vastaanotolle, Jukkola sanoo.

Tuomas Jukkolan mukaan toimintaa on supistettu, koska Vesilahti on pieni yksikkö, eikä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ole resurssia kahden hengitystieinfektiopäivystyksen pyörittämiseen. Hengitystieinfektio-oireissa vesilahtelaispotilaat ohjataan Lempäälän terveyskeskukseen.

– Yksi syy toimintojen supistamiseen on ollut se, ettei hoitohenkilöstölle ole riittävästi suu-nenäsuojuksia. Olemme halunneet taata suojaimien riittävyyden tärkeimpien toimintojen, kuten vuodeosaston ja pandemiavastaanoton osalta, Jukkola sanoo.

Tiistaina 21. huhtikuuta myös Vesilahden terveysasemalla otettiin koronavirusnäytteitä. Näytteenotto tapahtui ulkona.

– Näytteitä otettiin asiakkaan istuessa autossa tai muutoin ulkotiloissa, ettei tartuntavaaraa päässyt tapahtumaan. Näytteenottoa tehdään Vesilahdessa tarpeen mukaan jatkossakin, Tuomas Jukkola sanoo.

Kiireettömiä vastaanottoaikoja ei Vesilahdessa tällä hetkellä anneta avosairaanhoidossa, neuvolassa, kouluterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa, fysioterapiassa sekä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Toimintaa pyritään palauttamaan Tuomas Jukkolan mukaan mahdollisimman nopeasti ennalleen sitten, kun rajoitustoimia höllätään. Kiireetöntä vastaanottotoimintaa on hänen mukaansa yhteistoiminta-alueella jo hieman lisätty.

– Pandemia ei ole Pirkanmaalla ja Vesilahdessa edennyt huolestuttavassa määrin. Pirkkalassa on todettu kahdeksan positiivista koronavirustapausta, Vesilahden osalta luku on nolla. Tilanne on rauhallinen, hän sanoo.

– Kun rajoitustoimet puretaan, odotettavissa on potilasryntäys. Valmistaudumme siihen avaamalla terveyspalveluita maltillisesti. Pystymme jo nyt hieman tarjoamaan ei-kireellisiä aikoja, Tuomas Jukkola sanoo.

Vesilahden terveysasema on useina kesinä suljettu hiljaisempien lomaviikkojen ajaksi. Tänä vuonna kesäsulkua ei Jukkolan mukaan toteuteta.

