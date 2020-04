Lempäälä testaa kaikki henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta.

– Näyte otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on lieviä hengitystieoireita, ja heidät ohjataan näytteenottoon drive in -pisteelle, Lempäälän tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen sanoo.

– Jos potilaalla on yhtään hankalammat oireet, ei häntä ohjata drive in -pisteelle, vaan vastaanotolle. Ylipäänsä aina jos oireet pahenevat, kannattaa ottaa yhteys terveyspalveluihin, Suuronen muistuttaa.

Drive in -näytteenottopiste on perustettu viime viikolla Lempäälän terveysasemalle. Katos sijaitsee terveysaseman sisäpihalla, jonne näytteenottoon tulija voi ajaa autolla. Paikalla on kaksi vuoroin vaihtuvaa hammashoitolan työntekijää.

Potilaan ei tarvitse nousta autosta, kun häneltä otetaan tikulla näyte nenänielusta. Toimenpide kestää muutaman minuutin.

Drive in -pisteellä ei ole hoitohenkilökuntaa jatkuvasti päivystämässä, vaan potilaan tulee soittaa ensin päivystykseen, koronanumeroon tai terveyskeskuksen ajanvaraukseen, josta häneltä varataan aika drive in -näytteenottoon.

Tuloksesta saa tiedon tekstiviestillä, tai jos näyte on positiivinen, lääkäri ottaa yhteyttä soittamalla.

Näytteenotto koskee myös vesilahtelaisia. Vesilahdessa on oma ajanvarauksella toimiva näytteenotto, mutta Lempäälään ohjataan henkilöt, joiden näytteenotto ei esimerkiksi oireiden voimakkuuden vuoksi voi odottaa heidän seuraavaa näytteenottoaikaansa.

Noomi Suuronen painottaa, että terveyspalveluihin pitää olla kaikissa oireissa herkästi yhteydessä.

– Ihmiset saisivat kertoa oireistaan sen sijaan että he sinnittelevät niiden kanssa kotona. Esimerkiksi hengenahdistuksen taustalla voi olla joku muu syy kuin korona, ja se pitää selvittää terveysasemalla. Antakaa meidän arvioida hoidontarve, hän korostaa.

Ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse:

Milloin Missä Puhelinnumero Arkipäivisin klo 8:00-15:00 klo 8:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 045 03 565 52 500 Viikonloppuina la-su ja arkipyhinä

klo 12:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 500 Öisin

ma-pe klo 20:00-08:00

la-su klo 20:00-12:00 Tays Valkeakoski

Salonkatu 24, 37601 Valkeakoski 03 311 67 260

