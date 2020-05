Viitisentoista henkilöä altistui Moision koululla covid19-virukselle – ”Jäljitystyö on tehty ja kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä”

Noin viisitoista henkilöä on altistunut Moision koululla covid19-virukselle. Altistumiset ovat tapahtuneet alkuviikon aikana.

– Koulussa on ollut 52 oppilasta ja 25 henkilökunnan jäsentä. Heistä noin viidesosa, eli 20 prosenttia on altistunut ja heidät on määrätty karanteeniin, kertoo Lempäälän kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen.

Tieto tartunnasta tuli torstaina 7. toukokuuta.

– Kun tieto positiivisesta löydöksestä saatiin, lähdimme sairaanhoitopiirin infektioyksikön kanssa yhteistyössä etsimään altistuneita. Infektioyksikkö keskittyi alkualtistuneiden jäljitykseen ja minä selvitin koulun piirissä altistuneita, Suuronen selvittää.

– Sen jälkeen ohjasimme altistuneet karanteeniin. Jäljitystyö on nyt tehty ja kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä.

Moision tapaus ei ole Noomi Suurosen mukaan lisännyt yhteydenottoja pandemiapolilla. Hengitystieoireissa kannattaa soittaa terveyskeskuksen päivystykseen, koronanumeroon tai ajanvaraukseen.

– Jos hengitystieoireita tulee, covid-19-näyte otetaan heti potilaalta. Menemme terveydenhuollossa hybridimallilla, jonka mukaan tunnistamme tartunnat, jäljitämme altistuneet ja ohjeistamme heidät karanteeniin. Näillä toimilla pandemiaa pystytään hillitsemään.

– Tämä on erityisen tärkeässä roolissa nyt, kun koulut ovat aukeamassa, Noomi Suuronen toteaa.

Ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse:

Milloin Missä Puhelinnumero Arkipäivisin klo 8:00-15:00klo 8:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 04503 565 52 500 Viikonloppuina la-su ja arkipyhinä

klo 12:00-20:00 Lempäälän terveysasema 03 565 52 500 Öisin

ma-pe klo 20:00-08:00

la-su klo 20:00-12:00 Tays Valkeakoski

Salonkatu 24, 37601 Valkeakoski 03 311 67 260

