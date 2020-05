Hauralan, Kuljun, Tuulialan ja Ryynikän matonpesupaikat aiotaan poistaa käytöstä, ja moni kuntalainen on tyrmistynyt päätöksestä.

Matonpesupaikkojen poistosta päätettiin huhtikuussa, jolloin Lempäälän yhdyskuntalautakunta karsi kahdeksan paikkaa neljään. Pohjana oli kuntalaisille helmikuussa järjestetty nettikysely ja Lekitekin kanssa käydyt keskustelut sekä pesupaikkojen sijoittuminen eri puolelle kuntaa.

Päätöksestä on sittemmin jätetty kolme oikaisuvaatimusta, joista kahta aiotaan käsitellä yhdyslautakunnan kokouksessa kesäkuussa. Hakemuksista kolmas ei saapunut määräajassa.

Päätöstä aiotaan siis arvioida uudelleen.

– Oikaisuvaatimuksia on tarkoitus käsitellä kesäkuussa, vahvistaa Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa.

Syy matonpesupaikkojen poistoon on puolittuneissa määrärahoissa.

– Kunnassa on kahdeksan matonpesupaikkaa, joiden vuosittainen kustannus on ollut 40 000 euroa. Nyt rahaa matonpesupaikkojen hoitoon on varattu 20 000 euroa, Levonmaa kertoo.

Yhdyskunnan palvelualueen määrärahoista päättää kunnanvaltuusto ja yhdyskuntalautakunta päättää osaltaan, mihin varat kohdistuvat.

– Viime syksynä päätettiin, että matonpesupaikat ovat yksi säästökohde. Asia oli esillä talousarviovalmistelun ajan. Karsiminen on ollut valmistelussa ja päätöksenteossa mukana, mutta asia on ehkä nyt konkretisoitunut ihmisille, Tiia Levonmaa arvioi.

Matonpesupaikkojen kulut muodostuvat Levonmaan mukaan ylläpidosta ja huollosta.

– Matonpesupaikan pumppu käyttää sähköä, ja vesi, jolla mattoja pestään, on vesijohtovettä, ei järvivettä, hän huomauttaa.

