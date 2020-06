Lempäälä-talon tilat ovat saaneet nimiä. Kokoustilojen nimeämiseen kuntalaiset saivat antaa omia ehdotuksiaan.

Huhtikuussa järjestettiin nimiin liittyvät äänestys, jonka tuloksena syntyi varsin tutulta kuulostavia nimiä.

Palvelukäytävältä löytyvät Birgitan Kammari ja Mörkölä. Kokoustilojen nimiä ovat Hiisi, Lemmonluola, Hääkivi, Pirunlinna ja Peräkulo, Rusthollari, Kartano ja Peräkammari sekä Uutispuuro, Kakko, Rievä, Metsälehmus ja Lehtopöllö.

Hauska idea nimetä kokoustilat historian, nimikkolajiston ja ruokien pohjalta. Paljon luontevampi ja kestävämpi kuin taannoiset, nyttemmin jo kuopatut kadunnimet visioineen ja mikrosiruineen.

Ajelin illalla lainvastaista huviajelua ja kiersin Kalliokummuntietä ja Kirstinkalliontietä. Joku toinen huristeli edellä hiljaisena iltana, toivottavasti teollisuustontin ostoaikeissa.

Alueella on paljon valmiita tontteja katuineen ja valoineen. Sinne vain halli pystyyn ja tuotanto käyntiin.

Toki nyt on koronan vuoksi hiljaista aikaa, mutta herää kysymys, riittääkö teollisuustonteille kysyntää? Myös Pajalan alueelle on tulossa tilaa teollisuudelle. Alueet ovat kiistatta sijainniltaan loistavia.

Samoilla tienoilla on halliosakkeita, joissa on laaja kirjo yritystoimintaa. Ehkä sieltä nousee yrityksiä, jotka tarvitsevat enemmän tilaa. Hyvä että on tarjontaa, mutta tyhjä laani näyttää vähän lohduttomalta.