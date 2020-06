Vesilahden ja Punkalaitumen välinen maantie 2986 on saanut 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta valtiolta. Hallitus esitti tiistaina 2. kesäkuuta vuoden neljännessä lisätalousarviossa elvytystoimenpiteenä rahoitusta lukuisiin väylähankkeisiin.

Esityksen tievälin parantamisesta teki kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.).

– Tein esityksen tievälin parantamisesta jo muutama viikko sitten liikenneministeri Timo Harakalle ja puolustin hanketta neuvotteluissa loppusuoralle asti. Työ tuotti tulosta, iloitsee Nurminen.

– Maantie on odottanut investointia pitkään. Tieosuuden huono kunto on tiedossa ja sen parantaminen on välttämätöntä. Tästä on hyötyä niin alueen asukkaille kuin elinkeinoelämällekin. Tiellä kuljetetaan esimerkiksi puutavara- ja maa-aineskuljetuksia, ja tien huono kunto on liikenneturvallisuusriski, Nurminen toteaa.

– Maantie 2968 oli harvoja tieosuuksia, jotka saivat rahoitusta tässä lisätalousarviossa. Syksyn budjettiriiheen on tärkeää jatkaa edunvalvontatyötä maakunnan tieverkoston parantamiseksi, hän päättää.

