Vesilahdessa riittää tehtävää ja nähtävää sekä paikallisille että matkailijoille. Kesätoimittaja listasi mielenkiintoisimmat kesänviettokohteet.

Narvan kesätori

Toritunnelmaan pääsee Kesonkulman ja Narvan kesätoreilla. Tori on avoinna syyskuun loppuun saakka. Tunnetut ja Narvan markkinat ovat kuitenkin tältä vuodelta peruttu.

Uimarannat

Vesilahdesta löytyy kolme uimarantaa kesäpäivän viettoon, Kirkonkylän, Narvan ja Rämsöön uimarannat.

Beachvolley-kentät

Lentopalloa pääsee pelailemaan Narvassa sekä Lammasniemen beachvolley-kentillä.

Laukon kartano

Vesilahdessa sijaitsee tunnettu Laukon kartano, josta löytyy tekemistä joka lähtöön. Kartanossa voi nauttia taiteesta, kahvilan ja ravintolan antimista sekä tehdä ostoksia. Kartano on auki maanantaista sunnuntaihin 12-18.

Tuhnunvuori

Lähellä Laukon kartanoa sijaitsee luontokohde ja maisemapaikka Tuhnunvuori, jonka kallioilta avautuu huikeat näkymät Pyhäjärvelle.

Vesilahden kotiseutumuseo

Vesilahti on ikivanhaa asutusaluetta. Pieni osa vesilahtelaista kulttuuria on jäljellä Vesilahden kotiseutumuseossa, osoitteessa Ylä-Narvantie 108. Museo on avoinna joka sunnuntai 12-15. Museolla myös myydään erilaisia vesilahtelaisaiheisia matkamuistoja.

Vesilahden kotareitti

Luontoon pääsee liikkumaan Vesilahden metsäopetuspolulla. Reitti on noin kolme kilometriä pitkä. Reitin kodat ovat yksityisomistuksessa, lukuunottamatta Anttilanvuoren kotaa. Kotia ja reittejä saa käyttää jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Jalkapallogolf

Osoitteessa Valkkistentie 67 sijaitsee Pirkanmaan ensimmäinen jalkapallogolfrata. Kentällä on yhdeksän väylää, ja peliin sovelletaan golfin ja frisbeegolfin sääntöjä. Kenttä on avoinna 8-22.

