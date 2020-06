Aikataulun mukaan vuonna 2024 valmistuva keskuspuhdistamo Tampereella aiheuttaa mittavat putkitukset Lempäälässä. Kun sekä Lempäälän että Vesilahden jätevedet johdetaan jatkossa keskitetysti Sulkavuoreen, täytyy maan alla kulkevissa putkistoissa olla tarpeeksi kapasiteettia, myös tulevaisuuden tarpeiden varalta.

Parhaillaan Kuljussa tehtävissä suuntaporauksissa maan uumeniin kaivetaan – itse asiassa sujutetaan – kaksi 500 millin paineviemäriputkea sekä 315 millin vesijohtoputki. Niiden siirtokyky on tuhansia kuutioita jäte- ja vesijohtovettä vuorokaudessa.

Viimeksi on operoitu Kuljun Asematien alitus vaakaporauksella sekä osuudet Tampereentien ja Kuljun Asematien liittymän molemmin puolin Moisionjoen varressa. Kuljun Asematien pohjoispuolella Moisionjoki on alitettu noin 70 metrin matkalta. Toisella porauksella pehmeässä maastossa Myllykolunpolun päästä Kuljun Asematien suuntaan on matkaa 220 metriä.

Menetelmänä on suuntaporaus, jossa maan alla kulkevaa poraa voidaan ohjata etäisyyden päästä sekä pysty- että vaakasuunnassa. Kaivikone kaivaa ensin kaivantojen molempiin päihin aloitus- ja lopetuskuopat. Erityinen voimanpesä, porausvaunu työntää maan alle matkaan ensin noin 20 sentin paksuisen, maksimissaan jopa puolen kilometrin mittaisen pilottiporan. Perillä lopetuspäässä poranterä vaihdetaan 600 millin paksuiseen avartimeen, jonka laajentamaan onkaloon saadaan vedettyä varsinainen putki.

– Kaikki tämä tehdään jokaiselle kolmelle putkelle erikseen: ensin pilottiporaus, sitten avarrus ja lopuksi putken veto, täsmentää verkostoinsinööri Arto Löppönen Lempäälän Vesi Oy:stä.

12:n ja 20:n metrin mittaiset kovamuovipintaiset putkielementit hitsataan yhteen ja lasketaan maan poveen yhtenä pötkönä.

Lempäälän ja Tampereen välisessä siirtoviemärissä on kysymys kaikkiaan kymmenien miljoonien eurojen investoinnista. Nyt rakennetaan viemäri- ja vesijohtoyhteyksiä, joiden laskennallinen elinkaari ylettyy 2080-luvulle.

Putkitustöiden ensimmäiset osuudet ovat valmistuneet Sääksjärvellä Karhumäentieltä Asuntotielle jo vuonna 2013. Sääksjärveltä on edetty etelään Kiimakallion suuntaan.

Putkea vedetään maan sisään etupäässä kunnan omistamilla mailla.

Ensi vuonna on tarkoitus jatkaa putkien vetoa Myllykolulta Lempäälän keskustan suuntaan. Jäljellä on vielä urakoitavaa seitsemisen kilometriä Lempäälän jätevedenpuhdistamolle sekä kolmisensataa metriä Kiimakalliossa.

– Voi olla, että Kiimakallion osuuskin toteutetaan vielä tänä syksynä. Mikäli sen rahoitus ei järjesty, tekeminen siirtyy ensi vuoteen, Löppönen sanoo.