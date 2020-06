Kunnallinen pysäköinninvalvonta käynnistyi Lempäälässä viime keväänä maaliskuun puolivälissä. Kokemuksia pysäköinninvalvonnasta on siis kertynyt jo yhdeltä vuosikvartaalilta.

Pysäköinninvalvonta koskee koko Lempäälän kunnan aluetta. Valvontaa ei kuitenkaan ole järjestettyvuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä, vaan sitä tehdään Lempäälän yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaan mukaan resurssien puitteissa. Hän toimii Lempäälän kunnassa pysäköinninvalvojana ja pysäköinnintarkastajina kaksi Kangasalan kaupungin viranhaltijaa.

Tiedot Lempäälän aikarajoitteisista autopaikoista, aikarajoituskäytännöistä ja miten autorajoitusta valvotaan, löytyvät Lempäälän kunnan kotisivuilta.

Mikäli autonsa tuulilasiin saa pysäköintivirhemaksun, virhemaksutulosteesta löytyy osoite, jossa voi käydä katsomassa kuvat virhemaksun saaneesta ajoneuvosta. Samassa osoitteessa voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Pysäköinnintarkastajat myös neuvovat kysyttäessä.

Virheellisestä pysäköinnistä annettiin Lempäälässä huomautuksia ensimmäisen kuukauden ajan, jonka jälkeen siirryttiin antamaan virhemaksuja.

Hallinnollinen virhemaksu on suuruudeltaan 20 euroa kesäkuun loppuun asti. Lempäälän kunnan pysäköintivirhemaksu nousee sisäministeriön asetuksen mukaisesti heinäkuun alusta alkaen 40 euroon. Se minne ja miten maksetaan ja käytännössä toimitaan, selviää pysäköijälle annettavasta virhemaksutulosteesta.

– Hallinnollinen virhemaksu perustuu tieliikennelaissa, tieliikenneasetuksessa ja maastoliikennelaissa pysäyttämisestä ja pysäköimisestä määrättyihin säädöksiin. Tieliikennelaki muuttui kesäkuun alusta alkaen, joten pysäköijien on syytä tutustua säännöksiin, Levonmaa painottaa.

Pysäköinninvalvonnan käynnistyminen on kirvoittanut asukkaita antamaan kuntaan palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia:

– Muun muassa Kiimakallion aluepysäköintikielto on kirvoittanut antamaan palautetta kuntaan ja sen poistamiseksi on tehty kuntalaisaloite. Alueen kiinteistöjen tulisi huolehtia riittävistä pysäköintipaikoista, mutta ainakin osalla niistä on huonosti varauduttu esimerkiksi vieraiden pysäköintiin. Katuverkko on alueella kapeaa eikä sitä ole rakennettu palvelemaan kiinteistöjen pysäköintiä. Selvitämme tällä hetkellä, onko asialle jotain tehtävissä, Levonmaa sanoo Kiimakallion tilanteesta.