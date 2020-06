VertaaEnsin vertasi Tilastokeskuksen tuoreita tilastoja suomalaisten palkansaajien mediaaniansioiden osalta. Yli 500 ammatin listasta selviää, missä ammateissa tienattiin eniten ja missä ammateissa palkkakehitys on ollut nousussa ja missä laskussa.

Luvut on kerätty Tilastokeskuksen viimeisimmästä datasta, jossa on esitetty kuukausipalkkaisten yksityisen sektorin työntekijöiden ansiot ammattiluokituksen mukaan. Tilastot on julkaistu 24.6, ja ne kattavat vuoden 2019. Tilastokeskuksen aineisto koostuu työnantajajärjestöjen ja Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista.

Palkat on luokiteltu säännöllisen työajan keskiansion mediaanin mukaan. Mediaanin avulla saadaan esitettyä tarkemmin, paljonko tietyn ammatin edustajat yleisimmin tienaavat, sillä poikkeuksellisen suuret tai pienet tulot eivät vääristä lukua.

Vuonna 2019 suomalaisten mediaanipalkka oli yksityisellä sektorilla 3350 euroa. Miesten mediaaniansio oli 3777 euroa ja naisten 2972 euroa.

Tilastojen perusteella nähdään mikä oli tietyn ammatin palkkataso vuonna 2019. Vertailussa on myös samojen ammattien ansioita kahden vuoden takaisiin lukuihin.

Lukuja tulkitessa kannattaa muistaa, että nämä tilastot käsittävät ainoastaan yksityisen sektorin palkat. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ja yksityisten terveydenhuollon ammattilaisen mediaaniansiot saattavat erota toisistaan.

Suomessa vuonna 2019 eniten palkansaajista tienasivat rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat. Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajista eivät jääneet kauas yleis- ja ylilääkärit, sekä työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat. Kärkikymmenikössä nähdäänkin ainoastaan eri alojen johtotehtävissä toimijoita, sekä lääkäreitä. Näissä ammateissa myös palkkakehitys on ollu positiivista.

Vertailusta nähdään myös kenen palkat ovat nousseet eniten kahden vuoden aikana. Kun tarkastellaan mediaanipalkkoja, eniten kahden vuoden aikana palkanlisää ovat saaneet yksityisen sektorin työntekijät näissä ammateissa:

Urheilijat : Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1781€

: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1781€ Suoramyyjät : Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1279€

: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1279€ Ylilääkärit ja erikoislääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1118€

Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1118€ Hammaslääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1000€

Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1000€ Lääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 985€

Myös seuraavissa ammateissa palkat ovat nousseet reilusti kahden vuoden aikana

Web- ja multimediakehittäjät : Mediaanipalkka 4108€, nousua kahdessa vuodessa 608€

: Mediaanipalkka 4108€, nousua kahdessa vuodessa 608€ Tietotekniikka-alan tutkijat: Mediaanipalkka 3875€, nousua kahdessa vuodessa 548€

Mediaanipalkka 3875€, nousua kahdessa vuodessa 548€ Laivojen konepäälliköt ja -mestarit: Mediaanipalkka 4899€, nousua kahdessa vuodessa 539€

Mediaanipalkka 4899€, nousua kahdessa vuodessa 539€ Kirjailijat ym. : Mediaanipalkka 3899€, nousua kahdessa vuodessa 512€

: Mediaanipalkka 3899€, nousua kahdessa vuodessa 512€ Ylihoitajat : Mediaanipalkka 4250€, nousua kahdessa vuodessa 500€

: Mediaanipalkka 4250€, nousua kahdessa vuodessa 500€ Kuvataiteilijat: Mediaanipalkka 3093€, nousua kahdessa vuodessa 368€

Mediaanipalkka 3093€, nousua kahdessa vuodessa 368€ Matkaoppaat: Mediaanipalkka 2800€, nousua kahdessa vuodessa 365€

Tilastot paljastavat myös missä ammateissa palkat ovat pudonneet eniten viimeisen kahden vuoden aikana. Kun tarkastelussa on yksityisen sektorin mediaanipalkat, näissä ammateissa palkat ovat laskeneet eniten:

Tekniset piirtäjät: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 1022€

Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 1022€ Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat : Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 720€

: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 720€ Maa- ja metsätalouden johtajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 715€

Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 715€ Valokuvaajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 633€

Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 633€ Arkistonhoitajat : Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 596€

: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 596€ Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 518€

Myös seuraavissa ammateissa palkat ovat laskeneet reilusti kahden vuoden aikana

Lennonjohtajat : Mediaanipalkka 6022€, laskua kahdessa vuodessa 262€

: Mediaanipalkka 6022€, laskua kahdessa vuodessa 262€ Kosmetologit ym. : Mediaanipalkka 2184€, laskua kahdessa vuodessa 199€

: Mediaanipalkka 2184€, laskua kahdessa vuodessa 199€ Hammasteknikot : Mediaanipalkka 2785€, laskua kahdessa vuodessa 131€

: Mediaanipalkka 2785€, laskua kahdessa vuodessa 131€ Postinkantajat ja -lajittelijat: Mediaanipalkka 2520€, laskua kahdessa vuodessa 99€

Mediaanipalkka 2520€, laskua kahdessa vuodessa 99€ Rahoitus- ja sijoitusneuvojat: Mediaanipalkka 4141€, laskua kahdessa vuodessa 97€

Mediaanipalkka 4141€, laskua kahdessa vuodessa 97€ Koulunkäyntiavustajat: Mediaanipalkka 1955€, laskua kahdessa vuodessa 79€

Katso täältä koko 500 ammatin lista: https://www.vertaaensin.fi/blog/ammattien-palkkavertailu#1c74707e