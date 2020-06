Kirkas tuulilasi ja uudet renkaat takaavat ajoturvallisuuden – Kaikki ammattitaitoiset palvelut saman katon alta Ylöjärveltä ja Lempäälästä

Ajoturvallisuuden kannalta merkittävin seikka on muun liikenteen sekä olosuhteiden havainnointikyky. Tätä äärimmäisen tärkeää asiaa parantaa merkittävästi se, että auton tuulilasista on mahdollisimman kirkas näkymä ulos.

– Kulunut tuulilasi on merkittävä turvallisuusriksi. Kun auton tuulilasi on kulunut ja täynnä kiveniskemiä, etenkin vasta-aurinkoon on vaikea nähdä mitään. Valitettavasti autoilijat vaihtavat ajoneuvonsa tuulilasin liian myöhään, koska silmä tottuu kiveniskemiin, Carglass Ylöjärven ja Tuulilasimestari Lempäälän yrittäjä Petri Lonka sanoo.

Yleensä kuljettaja huomaa valtavan eron näkyvyydessä vasta sen jälkeen, kun tuulilasi on vaihdettu.

– Se ero hämmästyttää monet, Lonka kiteyttää.

Carglass Ylöjärvi ja Tuulilasimestari Lempäälä ovat täyden palvelun tuulilasipisteitä. Tuulilasien myynti, asennus ja korjaaminen tehdään vuosien saatossa kertyneellä vankalla ammattitaidolla.

Kun asiakas kurvaa liikkeen pihaan Ylöjärvellä tai Lempäälässä, auton tuulilasin kunto arvioidaan ja tehdään korjaus- tai vaihtosuunnitelma. Korjaus on aina ensimmäinen vaihtoehto, sillä se on myös ympäristöteko.

– Jos asiakkaalla on tuulilasivakuutus, korjaus on veloitukseton. Lasin vaihdosta vakuutusasiakas joutuu maksamaan vain omavastuuosuuden, eikä asiakkaan tarvitse itse tehdä vahinkoilmoitusta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiötkin arvostavat osaamistamme, Lonka kertoo.

Asiakkaan saapuessa paikalle, voidaan lasin korjaus tehdä useimmiten heti. Tuulilasin vaihtoon kannattaa kuitenkin tehdä ajanvaraus, sillä joskus lasin vaihtoja saattaa olla jonossa. Ajanvarauksen voi tehdä helposti osoitteessa carglass.fi.

– Tuulilasin vaihto suoritetaan päivän kuluessa. Nopeimmillaan auto on takaisin asiakkaalla kolmen tunnin päästä auton saapumisesta meille, Petri Lonka toteaa.

Ylöjärvellä tuulilasipalvelut tehdään Carglass-brändin alla. Tämä takaa sen, että autoon saadaan aina ajoneuvon alkuperäislasia vastaava tuote.

– Kaikkiin autoihin tuulilasin vaihto tehdään autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Carglass-ketjussa meillä on käytettävissä iso tietopankki. Kaikki automerkit ja mallit hoituu. Samoin hoituu raskaankaluston, kuten bussien ja kuorma-autojen lasinvaihdot. Ja täsmälleen samat palvelut ovat asiakkaiden käytössä myös Lempäälän Tuulilasimestarissa, Petri Lonka selvittää.

Carglass Ylöjärven ja Tuulilasimestari Lempäälän valttikortti on korkea laatu ja oikea hintataso.

– Tuulilasin asennuksessa on paljon tärkeitä asioita, jotka pitää tietää ja osata. Tuulilasi on kantava osa autossa ja osa kolariturvallisuutta, Lonka muistuttaa.

Ei ole siis ihan samantekevää, missä liikkeessä tuulilasin asennuttaa. Lasi pitää liimata oikeanlaisella liimalla ja oikeanlaisella työtekniikalla.

– Meille on toistojen kautta syntynyt erittäin suuri varmuus tekemiseen, Petri Lonka sanoo.

Renkaat laajasta valikoimasta

Samojen kattojen alla Carglass Ylöjärven ja Tuulilasimestari Lempäälän kanssa toimii Autokummitus, joka tarjoaa autoilijoille kattavat rengaspalvelut.

Autokummituksesta autoon saa kesärenkaat, talvirenkaat ja alumiinivanteet. Allelaitot, tasapainotukset sekä vanteiden korjaukset ja oikomistyöt hoituvat kädenkäänteessä. Tarvittaessa asiakas saa autoonsa myös aurauskulmien säädön ja lisävarusteluja.

– Varastostamme löytyy erittäin laaja valikoima renkaita useilta rengasmerkeiltä. Pystymme tarjoamaan vaihtoehtoja asiakkaan tarpeisiin ja vastaamaan vaativaankin kysyntään suoraan hyllystä, Autokummituksen yrittäjä Kari Halmerinne kertoo.

Halmerinteen mukaan autoilijat ovat tänä päivänä varsin valveutuneita ja hyvin tietoisia autonsa renkaiden kunnosta.

– Yleensä on jo yllätys, jos vaihtoon tulee oikein huonokuntoisia renkaita. silloin syy on yleensä aurauskulmissa tai muussa alustaviassa. Ihmiset tietävät hyväkuntoisten renkaiden tärkeyden liikenneturvallisuudelle, Halmerinne sanoo.

Sesonkiaikana keväällä ja syksyllä renkaidenvaihtoon kannattaa varata aika. Muina aikoina työ onnistuu yleensä heti. Asiakkaille on tarjolla myös rengashotelli. Renkaiden kausisäilytykseen sisältyy pesu, paineiden tarkastus ja allelaitto.

Carglass Ylöjärven kanssa samassa toimipisteessä palvelee myös autokorjaamo ja huoltopalvelu Profix Service.