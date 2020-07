Autoilija voi ohittaa pyöräilijän turvallisesti

Ajan usein pyörällä Vesilahdentiellä osuutta, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus eikä autotien rinnakkaista pyörätietä. Kun kuulen auton lähestyvän takaa, jännittää. Kuinkahan läheltä se tällä kertaa sujahtaa ohi? Pyöräilijällä on kovin turvaton olo Vesilahdentiellä. Varmasti jaan tämän tunteen lukuisten muiden sillä tiellä pyöräilevien kanssa.

Liian paljon on niitä autoilijoita, jotka eivät juurikaan välitä siirtää autoaan sivusuunnassa ohitustilanteessa. Toivon, että kyse olisi vain tietämättömyydestä. Jos autoilija ei itse pyöräile, hänen on vaikea hahmottaa, mikä on turvallinen ohitusetäisyys.

Vesilahdentietä ajellessani ja asiaa mielessäni pyöritellessä olen kehittänyt autoilijoille pari helposti noudatettavaa nyrkkisääntöä turvallisesta ohitusetäisyydestä. Säännöt on ajateltu 80 km/h nopeusrajoitusten teille ja henkilöautoille. Isommille autoille ja suuremman nopeusrajoituksen teillä etäisyyttä on syytä lisätä.

Sääntö normaalilevyisten pientareiden teille (esim. Vesilahdentie tai Turuntie Viialantiestä etelään): auton vasemmanpuoleiset pyörät ylittävät keskiviivan ohitustilanteessa. Jos piennarta ei ole (esim. Pirkkalantie Nurmesta lentokentälle), silloin keskikonsolin olisi käytävä keskiviivan päällä.

Harri Mäkinen, Lempäälä