Lempäälän soi 2020 -tapahtuman pääkonsertti on Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa sunnuntai-iltana 12. heinäkuuta. Konsertin solisteina ovat pitkäaikaiset Lempäälän-kävijät professori emeritus Erik T. Tawaststjerna ja tohtori Hui-Ying Liu-Tawaststjerna.

Erik T. Tawaststjerna kertoo, että konsertin ohjelmassa on pianomusiikkia yhdelle, kahdelle ja neljälle kädelle. Ohjelman huipennus on Beethovenin 250-vuotisjuhlan kunniaksi mestarin viides sinfonia nelikätisesti pianolle sovitettuna. Muu ohjelma sisältää mm. Mozartin Turkkilaisen marssin, Skrjabinin sävellyksiä vasemmalle kädelle ja Bachin pianolle sovitettuja teoksia kuten Toccatan ja fuugan d-molli sekä Chaconnen viulupartitasta.

Erik T. Tawaststjerna on pianomusiikin professori emeritus Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hänen opettajansa kotimaassa oli Tapani Valsta. Kouluvuosina Tawaststjerna teki opintomatkoja Moskovaan, ja voitettuaan toisen palkinnon Maj Lind -kilpailussa 1968 hän opiskeli Wienissä sekä New Yorkin Juilliard-koulussa, opettajina Dieter Weber ja Sascha Gorodnitzki.

New Yorkin yliopistossa Tawaststjerna suoritti Eugene Listin johdolla tohtorin tutkinnon. Hän osallistui Dmitri Bashkirovin mestarikurssille Suomessa sekä Wilhelm Kempffin Beethoven-mestarikurssille Italiassa 1976.

Tawaststjernan lukuisista levytyksistä tunnetuin on Sibeliuksen koko pianotuotannon ja kaikki pianosovitukset käsittävä kahdeksan levyn sarja.

Hän on esiintynyt eri puolilla maailmaa, mm. Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa sekä monissa Euroopan maissa. Hän on esiintynyt Suomen merkittävimpien orkestereiden solistina ja esittänyt mm. Rahmaninovin 3. konserton sekä Leonard Bernsteinin Age of Anxiety -sinfonian solistiosuuden Helsingin

Kaupunginorkesterin solistina. Japanissa hän esiintyi keisariparille 1990.

Tawaststjerna ja hänen taiwanilaissyntyinen vaimonsa Hui-Ying Liu-Tawaststjerna esiintyvät usein myös pianoduona.

Tawaststjerna on opettanut vuodesta 1982 Sibelius-Akatemiassa, missä hänet nimitettiin pianomusiikin professoriksi vuonna 1986. Opetusministeriö nimesi hänen johtamansa pianon koulutuslinjan taiteellisen toiminnan huippuyksiköksi 2001–03.

Tawaststjerna on toiminut Espoon pianoviikon taiteellisena johtajana yhdessä Marita Viitasalon kanssa vuosina 1990–2009. Hän on ollut monen kansainvälisen kilpailujuryn jäsen, mm. Lontoossa, Wienissä, New Yorkissa, Fort Worthissa (Van Cliburn -kilpailu), Barcelonassa, Dublinissa, Vilnassa ja Pietarissa.

Useat hänen oppilaistaan ovat saavuttaneet kärkisijoja kansainvälisissä pianokilpailuissa, ja kolme heistä toimii professoreina yliopistoissa: Henri Sigfridsson Saksan Essenissä, Victor Chestopal Brysselissä ja Julia Mustonen-Dahlkvist Ruotsin Arvikassa.

Mestarikursseja Tawaststjerna on pitänyt mm. New Yorkissa, Lontoossa, Berliinissä, Wienissä ja Tokiossa. Professoriliitto nimitti Tawaststjernan vuonna 2006 vuoden professoriksi.

Vuonna 2019 ilmestyi Tawaststjernan levy Balladeja ja muita tarinoita, joka sisältää mm. Chopinin neljä balladia.