Kattokumppaneiden nimi on varsin kuvaava. Yritys on jokaisen talonomistajan kaveri. Yritys tituleeraa itseään alan edelläkävijäksi palvelun ja työn laadun suhteen.

Yrittäjä ja myyntijohtaja Elia Kinnunen kertoo, että vaikka yritys on melko tuore, niin sen kaikilla työntekijöillä on vankka kokemus alalta. Kattokumppanit huoltaa kattoja sekä tekee myös uusia kattoja. Sekä pelti- että tiilikatot tarvitsevat huoltoa näyttääkseen hyviltä ja ollakseen toimivia. Kukaan ei halua kattoa, josta vesi tulee läpi.

Kattokumppanit on huoltanut viime aikoina paljon kattoja Viialassa Ruusutarhankadun liepeillä. Kun työntekijöiltä ei mene aikaa siirtymisissä paikasta toiseen, niin työn hinta voidaan laskea asiakasystävälliseksi.

– Kun hinnan ja laadun suhde ovat kohdallaan, niin työ on kustannustehokasta, Kinnunen kiteyttää.

Vankka kokemus alalta on tuonut työhön sen, että yritys osaa valita parhaat materiaalit ja työtekniikat. Kaikilla myyntiedustajilla on työkokemusta alalta, ja he huolehtivat asiakkaiden palvelemisesta ensimmäisestä käynnistä viimeiseen loppusilaukseen. Yleensä huoltotyöhön menee kaksi tai kolme päivää.

Ensin katto pestään, ja seuraavana päivänä sen voi käsitellä.

Monilla yrityksen työntekijöillä on 15–20 vuoden kokemus alalta. Se näkyy työn jäljessä ja työn tekemisen tehokkuudessa.

Arviokäynti on aina ilmainen. Siinä suunnitellaan, miten katto kannattaa käsitellä tai vaaditaanko katon uusiminen.

Kattokumppaneja on tällä hetkellä 20. Elia Kinnunen sanoo, että toimintaa voisi laajentaakin, kunhan löytyy riittävän päteviä työntekijöitä.

Toisaalta pienessä firmassa on etunsa asiakkaan kannalta. Tieto kulkee hyvin. Riittää kun soittaa yhdelle yrityksen edustajalle. Soittorumbaa ei tarvita, kuten isoissa firmoissa saattaa olla.

Kevät ja kesä ovat uusien maalauksien ja huoltojen aikaa, ja talvikaudella tehdään uusia kattoja.

– Ekologisuus on meille tärkeää. Jos vain mahdollista, niin katto huolletaan uuden katon tekemisen sijaan. Jos katolla on hyvä pohja, niin huolto on järkevää, Kinnunen selvittää.

Katon huoltamisella saadaan talolle lisää elinkaarta.

Ala on kilpailtu, mutta hyvä työ puhuu puolestaan. Kinnusella on kokemusta myös suuremmassa yrityksessä työskentelemisestä.

Määrällisesti kattojen huoltoja on enemmän kuin uusien kattojen tekemisiä. Huollon yhteydessä kattoa korjataan muutenkin kuin vain uuden maalin osalta. Mahdolliset ruosteet poistetaan, katosta yli nousseet naulat tai ruuvit korjataan, tiivistykset tarkistetaan, kattotikkaat korjataan ja mitä tahansa katto vaatiikin, niin se tehdään.

Joni Niemisen perheen talon katto huollettiin kesäkuun loppupuolella Ruusutarhankadulla. Hän kiittelee sekä lopputulosta että prosessin sujuvuutta.

– Kaikki sujui kokonaisuudessaan hienosti.

Kattokumppanit

Elia Kinnunen

Yrittäjä, myyntijohtaja Pirkanmaa

044 3331088

elia.kinnunen@elitekate.fi

www.kattokumppanit.fi

Lapintie 44, Ruusutarhankatu 37, Lapintie 55, Ruusutarhankatu 28, Sireenitie 3, Lehmustie 2, Valkovuokontie 2, Ruiskaunokintie 7, Valko-vuokontie 1, Neilikantie 3, Välimäentie 14, Lammastie 4, Metsäläntie 12, Tilhenkuja 3, Lehmustie 1, Ruusutarhankatu 2, Ruusutarhankatu 39, Välikatu 5, Salinmäentie 10, Ahtolantie 7, Petsamontie 52, Kyröntie 26 A, Hämeentie 400, Ketunpesäntie 43.

Palvelu oli erittäin miellyttävää ja asiantuntevaa. On mukavaa, että alueella kaikki katot näyttävät hyviltä. Huolto lisää katon käyttöikää.

Tanja ja Timo Humaloja, Ruusutarhankatu 37

Homma toimi kuten sovittiin. Ahkeria miehiä. On hienoa, että kattoa ei tarvinnut uusia kokonaan.

Sulo Nisula, Sireenitie 3

Saimme vastauksia kuin apteekin hyllyltä, mitä sitten kysyimmekin. Kaikki meni tosi hyvin.

Satu ja Petri Ikonen, Ruusutarhankatu 28

Hemmetin hyvää jälkeä. Ainoa huono puoli on, että nyt muu talo näyttää kaipaavan huoltoa. Katto on nyt kuin uusi.

Aleksi Kaisko, Valkovuokontie 1

Oli hienoa, että kattoa ei tarvinnut uusia kokonaan. Nyt se on kuin uusi.

Niromaan perhe, Valkovuokontie 2

Ahkeria poikia tekemään. Kuin talossa olisi uusi katto. Urakan sopimisen jälkeen viikon päästä homma oli tehty.

Taina ja Ari Landström, Ruiskaunokintie 7

Työntekijät lauloivat nuotilleen tehdessään töitä. He korjasivat lapetikkaat, kun olen tähän asti pelännyt, että nokisutari putoaa katolta alas niiden kanssa. Sain hyvän tarjouksen työn hinnalle, kun tässä ympäristössä tehtiin muutenkin töitä.

Mikko Koljonen, Lehmustie 2