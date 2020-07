Saikan alueelle on suunniteltu kytkettyjen omakotitalojen korttelia. Vastaavanlainen kortteli löytyy Pirkkalan Tuohikorvesta, missä kytketyt omakotitalot muodostavat vaihtelevan ja värikkään kokonaisuuden.

Alueen halki kulkee asfaltoitu pihakatu ja kunkin talon edusta on laatoitettu. Osassa taloja tonttien rajat on erotettu kivilaatikoin, joissa on pienimuotoisia istutuksia.

Kokonaisuus näyttää ensin kiinnostavalta ja viihtyisältä, kunnes havahtuu asfaltin ja laattakiven määrään. Maa on kokonaan peitetty näkyvistä. Ei edes yhtä voikukkaa pilkistä mistään. Istutuslaatikot vain korostavat yksitoikkoista näkyä.

Varmaan käytännöllinen ja helppohoitoinen ratkaisu. Ei tule kengissä kuraa sisälle eikä tarvitse puiden lehtiä haravoida. Luonto pysyy loitolla.

Samanlaisia pihakatuja tuskin enää rakennetaan – ei ainakaan pitäisi. Niiden sijaan vähemmän asvalttia, enemmän maata ja vihreää ympäristöä. Istutetaan yksitoikkoisten nurmikoiden tilalle monipuolisesti kasveja, puita ja pensaita yhtäältä hyödyksi sekä pörriäisten ja silmän iloksi, ja toisaalta tuulta ja auringon paahdetta torjumaan.