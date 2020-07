Ikäihmiset ja parkkipaikkakysymys

Koronarajoitusten poistuttua alkaa järjestöjen ja ikäihmisten kerhojen toiminnat. Tällöin esiin nousee kysymys, minne saan autoni parkkiin niin että voin osallistua yleensä 2h kestävään tilaisuuteen?

Usean ikäihmisen kohdalla liikkuminen on hidasta, liikutaan myös apuvälineiden avulla. Tilaisuuteen on siis tultava hyvissä ajoin. Sama aika on varattava takaisin autolle palaamiseen. Tilanne on siis se, että 2h parkkiaika ylittyy aivan varmasti.

Se ylittyy myös heidän kohdalla jotka ovat tilaisuuden järjestäjiä. Kahvinkeittäjien on tultava paljon aikaisemmin kuin muiden. Samoin jälkien siivoajien on jäätävä paikalle muiden jo poistuttua. Parkkiaika siis ylittyy tässäkin tapauksessa.

Ongelma näkyy tällä hetkellä pahimpana Lempostuvan kohdalla, niin kauan kun tässä tilassa saadaan kokoontua.

Puhutaan ikäihmisten aktiiviteettipalveluiden lisäämisestä ja ennaltaehkäisevästä työstä. Järjestö- ja kerhotoiminnat ovat juuri tätä työtä.

Parkkipaikka- alueita ja parkkiaikojen määritystä ovat tehneet nuoremmat, joilla ei ole käsitystä ikäihmisten tarpeista ja toiminnallisista rajoitteista. Jos kunnassamme halutaan tukea omatoimisuutta ja liian aikaisiin palveluihin turvautumista, on asia pohdittava uudelleen sillä parkkipaikkakysymys on yksi oleellinen harrastustoimintaan liittyvä tekijä.

Ikäihminen lähtee liikkeelle monesti pientä pakkoa itseen nähden käyttäen; on kipuja ja kolotuksia. Tullaan eri puolilta Lempäälää ja liikkumiseen tarvitaan autoa. On suuri vaara, että parkkipaikkaongelmat tukevat kotiin jäämisen oikeutusta.

Parkkipaikkakysymys nousee varmasti keskusteluihin syyskauden toimintojen alettua.

Allekirjoittanut toivoo ainakin 3h parkkipaikkoja keskusta alueelle.

Ja mitä on tapahtunut kirkkotorin kohdalla? Hautausmaalle menijä ei tahdo autolleen paikkaa löytää?

Maikki Hämäläinen – Ylikahri