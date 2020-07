Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi elokuussa järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Yli 500 henkilön tilaisuuksissa järjestäjällä on vastuu noudattaa ohjetta. Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on huolehdittava hygieniasta ja varmistettava 1–2 metrin turvavälit. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa, eikä tungoksia tai tiiviitä jonoja saa syntyä. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjetta voidaan noudattaa.

Alle 500 henkilön tilaisuudet ovat elokuussa sallittuja ilman erityisiä ehtoja. Hallitus kuitenkin suosittelee, että myös niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta.

Jos tilaisuuteen liittyy ravintolatoimintaa, myös ravintoloiden toiminnan velvoitteet on otettava huomioon. Ravintoloissa muun muassa jokaisella asiakkaalla täytyy olla oma istumapaikka.

Aluehallintovirasto korostaa jokaisen vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.