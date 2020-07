Oletko päässyt Hakkarin yläasteelta vuonna 1996? Entä oletko tietoinen luokkakokouksesta? Jos et, tämä on viesti erityisesti sinulle.

Lempäälän Hakkarin yläasteelta vuonna 1996 päässeet aikovat kokoontua 5. syyskuuta luokkakokoukseen. Tieto on saavuttanut vuosiluokasta jo noin puolet, yli 100 henkeä, mutta viesti halutaan välittää koko porukalle.

– Olemme lähes kaikki vuonna 1980 syntyneitä ja täytämme tänä vuonna 40 vuotta, tapahtuman alullepanija ja pääjärjestelijä, lempääläinen Anna Kulmakorpi kertoo.

Hakkarista kyseisenä vuonna päässeitä on Kulmakorven arvion mukaan reilut 200. Luokkia oli yhdeksän, A-luokasta I:hin asti, ja luokkakoot isoja.

– Luokkakokouksen tiimoilta Facebookiin on perustettu oma ryhmä. Olemme koettaneet organisoitua luokittain niin, että osallistujat kutsuisivat luokkakavereitaan. On reilua, tasapuolista ja järkevää, että kaikki yritetään tavoittaa, Kulmakorpi toteaa.

Luokkakokous järjestetään Lempäälässä ravintola Villihanhessa, joka on varattu osallistujille kello 18–21 väliseksi ajaksi. Tapahtumaan ilmoittaudutaan etukäteen, ja ovella kysytään nimi ja luokka.

– Tapahtuman on tarkoitus olla hyvin rento. Ruokaa, kevyttä ohjelmaa ja jotain yhteistä muistelua on luvassa siitä, millaista oli koulunkäynti ja 90-luku. Opettajia on myös tarkoitus kutsua, ja jännitämme, saammeko heitä paikalle, Anna Kulmakorpi sanoo.

– Arvioni on, että luokkakokoukseen saapuu 50–60 henkeä, mutta toivomme, että väkeä tulisi enemmänkin. Hanheen mahtuu tietysti vain rajallinen määrä ihmisiä, mutta se on oma, pieni jännitysmomenttinsa.

Elokuusta lähtien voi järjestää jälleen yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia myös sisätiloissa. Anna Kulmakorpi toivookin, ettei koronan mahdollinen toinen aalto sotke suunnitelmia.

Ajatus luokkakokouksesta on itänyt Anna Kulmakorven mielessä jo monta vuotta. Oman luokan luokkakokous vuonna 2005 jäi häneltä itseltään kokematta.

– Vuosien varrella olen törmännyt nuoruuden kavereihin, ja keskustelu on aina nopeasti mennyt siihen, että tiedätkö, mitä sille ja sille kaverille kuuluu. Ihmisiä selkeästi kiinnostaa, mitä muille kuuluu. Tämä on hyvä tapa saada ihmiset yhteen ja vaihtaa kuulumisia, hän toteaa.

Omat yläasteaikansa Anna Kulmakorpi muistaa hyvin sosiaalisena aikana.

– Hakkari oli tuolloin ainoa yläaste kunnassa, joten uusia ihmisiä tuli yläasteella elämääni valtavasti. Kavereita oli paljon enemmän kuin vain omalla luokalla.

– Itselläni on yläasteesta pääosin hyvät muistot, ja mielestäni kouluna Hakkari oli viihtyisä. Välitunneilla suurena ajanvietteenä oli kiertää kavereiden kanssa koulurakennusta ympäri. Oppilaskunta pyöritti kioskia, josta sai ostaa herkkuja, ja välituntiradiota sai pitää. Paljon oli kerhoja, retkiä ja muuta toimintaa, vaikka 90-luvun laman jälkimainingeissa oltiinkin, Kulmakorpi muistelee.

Koulun ulkopuolelta ikimuistoisia ovat Kulmakorvelle olleet myös Mantulla eli Manttaalitalolla järjestetyt discoillat.

– Ne olivat isoja, legendaarisia tapahtumia, joista puhuttiin koulussa monta viikkoa etu- ja jälkikäteen, hän naurahtaa.

Lisätietoa tapahtumasta saa mm. nettisivuilta: https://hakkari96.blogspot.com/