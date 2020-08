Pakettiauto ajoi ulos Lempäälässä – Kuljettaja jäi jaloistaan polkimiin puristuksiin

Pakettiauto ajoi ulos Lempäälässä Pirkkalantieltä varhain torstaiaamuna 6. elokuuta. Onnettomuus sattui kello 6.05 lähellä Lempäälän ja Pirkkalan rajaa.

Auto ajautui tieltä ulos ja kaatui kyljelleen.

– Pelastuslaitos joutui ensin kääntämään auton, että kuljettajaa päästiin irrottamaan autosta hydraulisilla työvälineillä. Kuljettaja oli jaloistaan polkimissa puristuksissa, tilannekeskuksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen kertoo.

– Kuljettaja on ilmeisesti nukahtanut rattiin ja auto on ohjautunut ulos. Onnettomuuspaikalla tiessä on loiva kaarre, Hiltunen toteaa.

Kuljettaja loukkaantui vakavasti, mutta kykeni soittamaan itse apua.

Paikalla oli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä ja ensihoidon yksikkö.

