Hyvän keskustelukulttuurin puolesta – Some-kulttuuria ei pidä tuoda niihin pöytiin ja tilaisuuksiin, joissa päätetään asioista

Kesätauon jälkeen paluu arkeen on alkanut myös kunnallisessa päätöksenteossa; lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Tämän valtuustokauden viimeinen lukuvuosi alkaa ja kuntavaalit alkavat vaikuttaa poliittisiin äänenpainoihin.

Kesän aikana käytiinkin keskustelua valtakunnan tasolla nykyisestä politiikan keskustelukulttuurista. Kuultiin aikamoisia ylilyöntejä ja mentiin normaalin, asiallisen kielenkäytön ja hyvien tapojen rajojen yli. Poliittiseen retoriikkaan on hiipinyt asia-argumentoinnin lisäksi rasistiset, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin puuttuvat ja epäkunnioittavat kommentit. Keskustelun sävyn muutos näkyy myös kunnallisella tasolla, ikävä kyllä myös Lempäälässä.

Osin ilmiö liittyy sosiaalisen median keskustelukulttuuriin, jossa omalla nimelläänkin kirjoitettaessa tuntuu olevan matala kynnys laukoa mitä tahansa. Osa kommenteista tuntuu olevan peräisin trollitehtaalta, ja niiden tarkoitus on ainoastaan provosoida. On kuitenkin vanhan edesmenneen presidenttimme viisaus, että ei kannata provosoitua kun provosoidaan. Some-maailman kulttuuria ei pidä tuoda niihin pöytiin ja tilaisuuksiin, joissa pitää päättää vaikeista asioista ja tehdä yhdessä päätöksiä.

Kohti kevään kuntavaaleja mentäessä on oletettavaa, että keskustelujen sävyt kärjistyvät entisestään. Politiikkaan kuuluu se, että ollaan eri mieltä asioista ja niistä saa ja pitää argumentoida. Kuitenkin myös politiikkaa koskettavat normaalit käyttäytymissäännöt. Politiikka on yhteistä tekemistä ja yhteistyötä. Jos haukumme toisemme sosiaalisessa mediassa ja seuraavana päivänä joudumme päätöksentekoelimessä kohtaamaan toisemme, miten pystymme yhteistyöhön? Asia-asioista kiisteltäköön, mutta sukupuoleen, ikään, uskontoon, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvät epäkunnioittavat kommentit jääkööt sanomatta niin henkilöihin kuin yhteisöihinkin liittyen. Olen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhteistyön vankkumaton kannattaja. Haastan kaikki muutkin kuntavaaliehdokkaat käymään hyviä, asiapitoisia ja huumorilla varustettuja väittelyitä, kuuntelemaan ja kuulemaan muita osapuolia ja tuomaan oman näkökulmansa rakentavasti esiin. Näin me teemme hyvää pohjaa tulevan valtuustokauden yhteistyölle.

Maria Päivänen

Lempäälän kunnanvaltuutettu,

kunnanhallituksen 1. varapj

SDP