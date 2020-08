Hevosen menneisyydestä voi päätellä paljon yksinkertaisella tavalla

– Todennäköisesti se haaveilee siitä, että syntyisi seuraavassa elämässään lehmäksi. Siitä olisi varmasti ihana ajatus, että se voisi ensin syödä ruokansa ja sitten vielä märehtiä sen toistamiseen, kertoo Marja Tetri-Rantanen lahjakkaasta estehevosestaan, 12-vuotiaasta Prosepectista.

Tetri-Rantanen on koko ikänsä toiminut hevosten parissa. Jo nuorena hän kilpaili poniluokissa kansainvälisissä kilpailuissa ja myöhemmin harrastus vaihtui ammatiksi, kun hän opiskeli Ypäjällä mastertason ratsastuksenopettajaksi ja ammattivalmentajaksi.

Tykätty valmentaja on nähnyt erilaisia hevosia ja ratsastajia lukemattoman määrän uransa aikana. Se, mitä hän peräänkuuluttaa, ovat hyvät hevosmiestaidot.

– Opetan myös Niihaman ratsastuskoulussa ja välillä osa ratsastajista ei haluaisi laittaa hevostaan kuntoon eikä hoitaa sitä tunnin jälkeen. Olisi kuitenkin tärkeää ymmärtää hevosta kokonaisuutena, tietää, miten se luontaisesti käyttäytyy ja tutustua hevosiin myös muuten kuin selästä käsin. Hevosten kanssa olisi hyvä olla paljon, kaikenlaisissa tilanteissa.

Toinen, mihin Tetri-Rantanen on kiinnittänyt huomiota, on se, miten perusratsastustaidon tärkeys ja itsensä kehittäminen ratsastajana unohdetaan.

– Joskus esimerkiksi ajatellaan, että pelkkä hyvän hevosen ostaminen riittää menestykseen. Todellisuudessa työ on vasta alussa.

Hevonen toimii entisen omistajan asetuksilla ja avuilla kahdesta viikosta kahteen kuukauteen vielä sen jälkeenkin, kun omistaja on vaihtunut. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa sanoa, miten hevosen ja uuden omistajan yhteistyö sujuu. Silloin myös ongelmat alkavat paljastua

– Kyseessä on ikäänkuin parisuhde, toiset suhteet toimivat paremmin, toiset huonommin. Olen joskus myös suoraan suositellut hevosenomistajalle hevosen vaihtamista toiseen. Voi hakata päätään seinään tai etsiä helpomman vaihtoehdon. Kaikki hevoset eivät ole kaikkia ratsastajia varten ja päinvastoin. Toki näitä tilanteita tulee vastaan äärimmäisen harvoin. Yleensä ongelmat saadaan muulla tavoin ratkaistua, esimerkiksi työskentelemällä yhdessä hetken aikaa hyvin tiiviisti.

Lahjomaton peili

Hevosen historian pystyy pitkälti päättelemään sen käytöksestä. Se on lahjomaton käsittelijänsä peili, joka kertoo reaktioillaan ja tavoillaan, miten sitä on kohdeltu ja onko omistaja ollut johdonmukainen ja jämpti.

– Nämä ovat saaliseläimiä, joilla on laumaeläimen vaistot ja vietit. Hevoset ovat pääsääntöisesti kilttejä ja nöyriä luonteeltaan, mutta ne vaativat johtajan. Jos ihminen on epävarma, hevosestakin tulee sellainen. Silloin se voi käyttäytyä hyvinkin arvaamattomasti. Hevosen kanssa on oltava tarpeeksi rauhallinen, mutta päättäväinen ja hevoset tykkäävät rutiineista. Se luo niille turvaa.

Mammutista kansainvälisille esteradoille

Miten sitten kasvatetaan huippuhevonen, jolla pääsee kisaamaan kansainvälisiä luokkia?

Yksioikoista vastausta tähän ei ole. Hevosen hyppyominaisuudet näkyvät jo nuorena irtohypytyksessä, mutta hyppykapasiteetin lisäksi vähintään yhtä tärkeää on hevosen pääkoppa. Liian nuorena hevosta ei auta alkaa laittamaan liian vaativien tehtävien eteen. Huipulle pääseminen vaatii kärsivällisyyttä.

Prospectin elämän alkutaival oli hiukan tavanomaisesta poikkeava.

– Prospectin emä oli taitava kansainvälisen tason estehevonen, joka voitti useita 130 sentin esteluokkia. Ennen Prospectia se synnytti kaksi varsaa, joista ensimmäinen menehtyi parin kuukauden jälkeen, seuraava eli vain vuorokauden. Kun Prospect sitten syntyi, emä varjeli sitä hyvin paljon, eikä oikein päästänyt ihmistä varsaa käsittelemään.

Prospect vieroitettiin vasta vuoden ikäisenä, mutta siitä tuli silti todella rauhallinen ja hyvähermoinen hevonen.

– Kun sen kaveri heitti ratsastajansa maastossa selästään ja lähti painelemaan kiitolaukkaa kotia kohti, pysähtyi Prospect niille sijoilleen. Sitten se vain hörisi vähän aikaa hämmentyneenä kuin kysyen, mitäs nyt tehdään, Tetri-Rantanen naurahtaa.

Prospectille annettiin aikaa kasvaa rauhassa. Se vietti pihatossa paljon aikaa, muun muassa yhden erityisen kylmän talven ennen 4-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Kun sen sieltä sitten haki, se näytti ihan mammutilta kymmensenttisen karvansa kanssa, Tetri-Rantanen hymyilee.

Nykyisin Prospect on jokavuotinen vieras muun muassa Helsingin International Horse Showssa ja se kilpailee säännöllisesti 140 sentin esteluokissa.

– Se nauttii yleisön edessä hyppäämisestä ja tekee usein kisapaikalla paremman suorituksen kuin kotona. Yleisön läsnäolo saa sen terästäytymään ja syttymään.

Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen

s. 1976

Perhe: Mies Karlo Rantanen, tyttäret Mari ja Mira, koira ja kolme hevosta

Tärkeimmät saavutukset ratsastusuralla: Maajoukkueen poni-ja junioriratsastajana kenttä- ja esteratsastuksessa 1988-1996. Kenttäratsastuksessa SM-pronssi, kenttäratsastuksen joukkuekisoissa PM-kulta ja EM-edustus. Esteratsastuksessa SM-kulta ja joukkuekisoissa PM-pronssi. Estehallimestaruuskisoissa kulta.

Nostanut useita hevosia 120–140 cm tasolle.

Parhaat saavutukset Prospectin kanssa:

Tampereen Palkinnon voitto 2017 (140 cm)

HIHS luokassa voitto 2017 (130 cm)

AINO GP hopeaa 2020 (140cm ja 145 cm)

Motto:

Mennään eteenpäin myönteisyyden ja ilon kautta.