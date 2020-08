Kausjärven tiekunnalle avustuksia 19 000 euroa

Lempäälän kunnanhallitus myönsi Kausjärven tiekunnalle avustusta 19 692 euroa yksityistien perusparannushankkeeseen. Summa on 10 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustus maksetaan teiden kunnossapidon määrärahoista.

Perusparantamishankkeessa parannetaan tien kuivatusta, kantavuutta, rumpuja ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen yhteydessä Elenia maakaapeloi ilmajohdot tien reunassa ja sähkötolpat poistetaan. Perusparantaminen vähentää kunnossapitokustannuksia perusparantamisen jälkeen. Perusparannettavan tien pituus on 2,9 kilometriä.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 139 518,33 euroa. Tiekunnan kilpailutettua urakan uusi kustannusarvio on 196 918,33 euroa.

Tiekunta on hakenut myös valtionavustusta Ely-keskukselta alkuperäisen kustannusarvion mukaan. Valtionavustusta on myönnetty 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, enintään 69 759 euroa.

Tiekunta on hakenut 1.6.2020 Ely-keskukselta lisäavustusta kohonneen kustannusarvion mukaiseksi. Päätöstä ei ole vielä tehty.

Kausjärven yksityistie sijaitsee Helsingintien itäpuolella. Tiekunnassa on 91 osakasta, joista vakituisia asuntoja on yhdeksän ja vapaa-ajan kiinteistöjä 36. Tiekunnalla on kunnan kanssa voimassa oleva kunnossapitosopimus.